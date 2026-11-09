ASSE : Cathro écarte un cadre et justifie son choix fort !

Après la claque reçue à Guingamp (3-0), Ian Cathro a décidé de sévir en écartant Sohaib Naïr de son onze de départ contre Laval (2-0). Un choix fort qui a porté ses fruits et sur lequel l’entraîneur de l’ASSE s’est expliqué. De quoi rebattre les cartes en défense centrale chez les Verts !

Ian Cathro n’a pas hésité à trancher ! Une semaine après la lourde défaite concédée à Guingamp (3-0), l’entraîneur de l’ASSE a procédé à plusieurs changements pour la réception de Laval, samedi soir. Et l’une de ses décisions les plus marquantes a concerné Sohaib Naïr. En difficulté au Roudourou, le défenseur central algérien a été envoyé sur le banc au profit de Kévin Pédro, associé à Julien Le Cardinal dans l’axe. Un choix qui pouvait surprendre tant Naïr s’était imposé comme un élément important de l’arrière-garde stéphanoise depuis le début de saison. Mais le technicien écossais avait visiblement une idée bien précise derrière la tête.

Cathro tranche pour Naïr, Pédro marque des points !

Interrogé sur cette décision après la victoire contre Laval (2-0), Ian Cathro a assumé ses responsabilités. « Mon travail, c’est de prendre ce genre de décisions et de faire des choix », a-t-il expliqué, avant d’insister sur sa volonté de trouver le meilleur équilibre possible dans sa défense. Le coach des Verts souhaite notamment disposer de profils complémentaires, avec un pied gauche à gauche, un pied droit à droite et des joueurs capables de prendre les bonnes décisions.

Et difficile de lui donner tort au vu du résultat ! Avec Kévin Pédro et Julien Le Cardinal dans l’axe, l’ASSE a retrouvé une solidité qui lui avait cruellement manqué à Guingamp. Les Stéphanois ont parfaitement maîtrisé leur rencontre et préservé leur cage inviolée, tandis qu’Irvin Cardona et Jakob Breum faisaient la différence offensivement.

Reste désormais à savoir si cette décision aura des conséquences durables pour Sohaib Naïr. Car Kévin Pédro n’a pas seulement profité de sa chance : il a surtout marqué de précieux points dans la hiérarchie défensive. Une situation qui pourrait pousser Cathro à reconduire cette association lors du prochain déplacement à Reims, le 21 novembre.

Pour Naïr, le message est clair : malgré son statut et son importance depuis le début de saison, personne ne dispose d’un statut intouchable dans le onze stéphanois. Et avec une concurrence qui s’intensifie, le défenseur algérien va devoir batailler pour retrouver sa place !