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ASSE, FC Nantes : les Verts se rattrapent contre Laval et les Canaris se relancent à Pau !

Par William Tertrin2 min de lecture

L’ASSE a renoué avec la victoire face à Laval (2-0), tandis que le FC Nantes a réalisé une belle opération en s’imposant sur la pelouse de Pau (2-0).

La soirée a souri aux clubs historiques du football français. À Geoffroy-Guichard, l’ASSE a parfaitement maîtrisé son rendez-vous face au Stade lavallois. De son côté, le FC Nantes a retrouvé le chemin de la victoire en allant chercher trois points précieux au Nouste Camp.

L’ASSE domine Laval et retrouve le sourire

Après une première période largement à son avantage, l’AS Saint-Étienne a fini par trouver la faille juste avant la pause. Sur une belle construction initiée par Bernauer et Breum, Irvin Cardona a conclu d’une frappe du droit à la 45e+1 minute (1-0).

Au retour des vestiaires, les Verts ont rapidement fait le break. À la 50e minute, Cardona a parfaitement servi Breum dans la surface. Le Danois a profité d’une sortie approximative de Hautbois pour inscrire le deuxième but stéphanois de la tête (2-0).

Malgré quelques tentatives en seconde période, Laval n’a jamais réellement réussi à inquiéter les hommes de Ian Cathro. Hautbois a notamment évité une addition plus lourde avec plusieurs interventions, dont un arrêt devant Jaber. Davitashvili a également raté une grosse occasion en fin de match.

Cette victoire permet à Saint-Étienne de repartir de l’avant et de consolider sa place de leader avant la trêve.

Le FC Nantes se relance avec autorité à Pau

Dans le même temps, le FC Nantes a signé un succès particulièrement important sur la pelouse du Pau FC (2-0). Les Canaris ont pourtant connu une première période assez brouillonne, avec beaucoup de déchets techniques et peu d’occasions franches.

Mais les Nantais ont su faire la différence avant la pause. À la 26e minute, Fall a accroché Amian dans la surface. L’arbitre a logiquement désigné le point de penalty. Corredor ne s’est pas fait prier pour transformer la sanction à la 28e minute (0-1).

Au retour des vestiaires, les hommes de Grégory Poirier ont rapidement creusé l’écart. Après une relance complètement manquée de Mimb, Pierret a récupéré le ballon avant de servir Corredor. Ce dernier a centré vers Leroux, qui a parfaitement conclu au second poteau à la 51e minute (0-2).

La suite a toutefois été plus compliquée pour Nantes. Si Briançon a été expulsé à la 55e, Doucouré a connu le même sort seulement quelques minutes après son entrée en jeu (66e). Les Canaris ont ensuite dû résister aux offensives paloises, avec notamment un arrêt décisif de Carlgren devant Sebas à la 84e minute.

Avec ce succès à Pau, le FC Nantes décroche sa troisième victoire de la saison et remonte à la 14e place avec douze points, quittant ainsi la zone rouge.

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