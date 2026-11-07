Stade Rennais Mercato : Rennes a reçu une excellente nouvelle de Manchester United pour Nagida

Courtisé par Manchester United, Mahamadou Nagida voit son avenir agiter le mercato rennais. Mais la multiplication des pistes étudiées par les Red Devils constitue une excellente nouvelle pour le Stade Rennais.

Le Stade Rennais pourrait bientôt devoir gérer un intérêt venu d’Angleterre pour l’une de ses jeunes promesses. Selon les informations exclusives de TEAMtalk, Manchester United suit de près Mahamadou Nagida et a multiplié les observations ces dernières semaines. Les recruteurs mancuniens auraient notamment assisté aux rencontres européennes du SRFC face à la Juventus et à l’Olympiakos.

À 21 ans, l’international camerounais a visiblement convaincu les observateurs des Red Devils. Son activité dans son couloir, ses qualités athlétiques et sa capacité à se projeter offensivement en font un profil apprécié par la cellule de recrutement dirigée par Jason Wilcox et Christopher Vivell. Une piste sérieuse, mais qui reste encore au stade du suivi.

Manchester United dispose de plusieurs alternatives

C’est justement là que Rennes peut trouver une première raison de se montrer serein. Si Mahamadou Nagida figure bien dans les plans mancuniens, il est loin d’être l’unique candidat étudié pour renforcer le poste de latéral gauche.

Manchester United travaille en parallèle sur plusieurs dossiers. Alejandro Balde (FC Barcelone), David Raum (RB Leipzig), Joaquin Seys (Club Bruges) et Adrien Truffert (Bournemouth) figurent également parmi les profils surveillés. Le jeune Jorge Salinas, qui évolue au Racing Santander, complète cette liste.

Autrement dit, les dirigeants anglais ont plusieurs possibilités pour répondre à leurs besoins sur le côté gauche de la défense. Rien ne garantit donc qu’ils passeront concrètement à l’action pour le Rennais dès janvier.

Un contrat jusqu’en 2029, un atout majeur pour Rennes

Le Stade Rennais possède surtout un argument de poids : la situation contractuelle de son joueur. En effet, Nagida est lié au club breton jusqu’en juin 2029. Une échéance qui permet au SRFC d’aborder sereinement les éventuelles sollicitations.

Arrivé en provenance de l’académie camerounaise des Brasseries en 2023, le défenseur a progressivement franchi les étapes avant de gagner en importance dans le groupe professionnel. Son début de saison convaincant a également attiré l’attention d’autres formations européennes, notamment l’Inter Milan et le FC Porto.

Pour Rennes, l’objectif sera donc de conserver un élément dont la progression semble loin d’être terminée. Et si Manchester United décidait de concrétiser son intérêt, le club breton n’aurait aucune obligation de céder dans l’urgence.