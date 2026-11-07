Stade Rennais : Manchester United place un espoir rennais dans son viseur hivernal

Mahamadou Nagida aurait tapé dans l’œil de Manchester United à l’approche du mercato hivernal. Les Red Devils ont supervisé à plusieurs reprises le latéral gauche camerounais du Stade Rennais, notamment sur la scène européenne.

Manchester United multiplie les observations

Le Stade Rennais pourrait voir un nouveau dossier sensible s’ouvrir cet hiver. Selon les informations relayées par Actu Foot, Manchester United suit Mahamadou Nagida dans l’optique du prochain mercato. Le club anglais ne se serait pas contenté d’une simple prise de renseignements.

Les Red Devils auraient en effet observé le latéral gauche rennais à plusieurs reprises. Des émissaires mancuniens l’auraient notamment suivi face à la Juventus et à l’Olympiacos en Ligue Europa, deux affiches permettant de l’évaluer dans un contexte européen relevé.

À ce stade, aucune offre ni négociation entre les deux clubs n’est toutefois évoquée. Manchester United semble encore se trouver dans une phase de suivi, avant de décider d’une éventuelle offensive au cours de l’hiver.

Nagida sous surveillance sur la scène européenne

Le profil de Mahamadou Nagida commence donc à dépasser les frontières françaises. Le Camerounais est considéré comme un élément prometteur de l’effectif rennais et son exposition en Ligue Europa offre une vitrine supplémentaire aux recruteurs étrangers.

Manchester United suit Mahamadou Nagida pour le mercato hivernal. Les Red Devils l’ont observé à plusieurs reprises, notamment contre la Juventus et l’Olympiacos. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2119070519119204538

Ce nouveau signal confirme que le dossier Nagida mérite une attention particulière du côté de la direction bretonne. Le jeune latéral avait déjà été associé à l’intérêt d’un autre cador européen, preuve que ses prestations ne passent plus inaperçues.

Un dossier à surveiller cet hiver à Rennes

La présence de Manchester United ne signifie pas encore qu’un départ est imminent. Une supervision répétée constitue néanmoins une étape importante dans le processus de recrutement d’un grand club, surtout lorsque celle-ci intervient avant l’ouverture du marché hivernal.

Pour le Stade Rennais, la situation réclame donc de la vigilance. Les dirigeants bretons devront déterminer leur position si l’intérêt mancunien se transforme en proposition concrète. Aucun montant ni valeur marchande n’a pour l’heure filtré dans ce dossier, ce qui empêche encore d’évaluer les contours d’une possible opération.

Nagida figure déjà parmi les jeunes Rennais surveillés par de gros clubs. Manchester United vient désormais ajouter son nom à la liste des prétendants évoqués, sans qu’une offensive officielle des Red Devils soit encore annoncée.