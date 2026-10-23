Stade Rennais Mercato : un nouveau cador européen débarque pour Nagida

Auteur d’un début de saison remarqué avec le Stade Rennais, Mahamadou Nagida attire désormais l’attention du Borussia Dortmund, qui s’ajoute à la liste des clubs intéressés par le jeune latéral camerounais.

Le Stade Rennais pourrait voir le gratin du football européen se bousculer pour l’un de ses jeunes talents. Selon les informations d’Africafoot, le Borussia Dortmund s’est ajouté à la liste des clubs intéressés par Mahamadou Nagida, dont les prestations en Bretagne ne passent plus inaperçues.

À 21 ans, le latéral gauche camerounais franchit un cap cette saison sous les couleurs rennaises. Ses qualités athlétiques, sa vitesse et sa capacité à se projeter vers l’avant séduisent plusieurs recruteurs européens.

Le Stade Rennais face à l’intérêt grandissant pour Nagida

L’intérêt du club allemand intervient alors que la cote de Mahamadou Nagida progresse. Le défenseur s’est notamment illustré en Ligue Europa face à l’OFI Crète et la Juventus, où ses prestations ont renforcé sa visibilité sur la scène européenne. Le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais ont également figuré parmi les clubs intéressés.

Pour le Stade Rennais, cette attention grandissante pose naturellement la question de la conservation de ses jeunes éléments. Le club breton dispose toutefois d’un atout important : Nagida est sous contrat jusqu’en juin 2029, ce qui lui permet d’aborder les éventuelles discussions sans urgence contractuelle.

Un transfert à Dortmund dès le prochain mercato ?

Estimé à 10 millions d’euros par Transfermarkt, Nagida pourrait voir sa valeur évoluer en fonction de ses performances et de l’intérêt suscité sur le marché. Pour Rennes, l’enjeu sera donc double : profiter de la progression de son jeune défenseur sur le terrain et gérer les sollicitations potentielles des clubs européens.

Reste à savoir si Dortmund décidera de passer concrètement à l’action lors du prochain mercato ou si le Stade Rennais parviendra à conserver sa pépite camerounaise pour poursuivre son développement en Bretagne.