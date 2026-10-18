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Stade Rennais : un coéquipier de Lepaul affole le mercato, l’OL et l’OM dans la boucle ! 

Par Bastien Aubert - 18 Oct 2026, 14:20
Mahamadou Nagida (Stade Rennais)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

En pleine progression au Stade Rennais, Mahamadou Nagida (21 ans) intéresse de plus en plus de beau monde au mercato.

Le Stade Rennais tient une belle promesse pour le marché des transferts. Longtemps dans l’ombre de Quentin Merlin, Mahamadou Nagida profite de ses opportunités pour se faire une place dans le onze de Franck Haise.

Nagida en plein boum au Stade Rennais

Puissant, dynamique et capable de multiplier les courses dans son couloir, le Camerounais commence à montrer l’étendue de son potentiel. Et ses dernières prestations n’ont pas échappé aux recruteurs. Jeudi soir, face à l’OFI Crète en Ligue Europa, le jeune latéral a été l’un des grands artisans du succès rennais (2-1). Alors que les Bretons étaient menés, Nagida a remis les deux équipes à égalité à la 76e minute grâce à une superbe frappe du pied gauche. Il a ensuite participé à l’action du deuxième but, inscrit par Abdelhamid Aït Boudlal dans le temps additionnel. Une prestation marquante pour un joueur qui prend progressivement de l’épaisseur dans l’effectif. Quelques jours auparavant, il avait déjà été titularisé contre l’AJ Auxerre, lors d’une victoire rennaise 4-1. Sa progression commence donc à se traduire par davantage de responsabilités.

Ce qui séduit chez Mahamadou Nagida, c’est avant tout son profil athlétique. Le latéral du Stade Rennais possède de la puissance, de la vitesse et une capacité à se projeter rapidement vers l’avant. Il peut apporter de la profondeur, multiplier les courses et créer des décalages grâce à ses accélérations. Un profil offensif qui rappelle, par certains aspects, celui de Nuno Mendes, même si le Rennais doit encore progresser pour atteindre un tel niveau. Sa polyvalence constitue également un atout. Nagida peut évoluer sur les deux côtés de la défense, ce qui élargit les possibilités pour son entraîneur. À 21 ans, il possède encore une marge de progression importante.

L’OL et l’OM l’ont déjà repéré

Selon L’Équipe dans le dossier évoqué, Mahamadou Nagida aurait déjà été suivi par plusieurs clubs au cours des trois derniers mercatos. Le FC Porto, Fenerbahçe, l’AS Rome, Besiktas, Brighton et l’AC Milan figureraient parmi les formations intéressées. L’OL et l’OM sont également cités. La concurrence s’annonce donc importante si ces clubs décident de concrétiser leur intérêt.

Plus récemment, des rumeurs ont aussi fait état d’un suivi de l’Inter Milan, au stade de l’observation. Pour le Stade Rennais, l’objectif est désormais de poursuivre la progression du joueur tout en évitant de le voir partir trop rapidement. Le club breton dispose d’un avantage important : Nagida est sous contrat jusqu’en juin 2029. Rennes n’a donc aucune obligation de céder son latéral dès les prochaines fenêtres de transfert. La situation pourrait néanmoins évoluer si les performances du Camerounais continuent de progresser.

https://twitter.com/staderennais/status/2111713891772428407?s=20
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