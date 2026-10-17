Franck Haise a tout son effectif à disposition pour le périlleux déplacement du Stade Rennais au Paris FC dans le cadre de la 7e journée de L1 (dimanche, 17h15).

Le Stade Rennais peut préparer son prochain rendez-vous avec sérénité. Après un début de saison encourageant, les Rouge et Noir se déplacent sur la pelouse du Paris FC ce dimanche (17h15) avec l’ambition de poursuivre leur dynamique.

Haise a toutes ses forces vives au Stade Rennais

Et Franck Haise pourrait bénéficier d’une situation idéale pour préparer cette rencontre : l’ensemble de son groupe serait disponible. C’est François Rauzy, journaliste d’Ici Armorique, qui a annoncé la bonne nouvelle. Selon ses informations, Franck Haise dispose de tout son effectif avant le déplacement dans la capitale. Une situation particulièrement intéressante pour le technicien, qui peut envisager plusieurs options sans devoir composer avec une longue liste d’absents. La profondeur de banc pourrait notamment lui permettre d’adapter son onze en fonction de l’adversaire et de la fraîcheur de ses joueurs.

Avec un groupe au complet, les places seront chères dans l’équipe de départ. Au milieu, Valentin Rongier, Madhi Camara et Adrien Thomasson peuvent prétendre à une place dans l’entrejeu. Devant, Ludovic Blas, Estéban Lepaul et Mousa Al-Tamari offrent plusieurs possibilités à Franck Haise. L’entraîneur du Stade Rennais devra donc effectuer des choix, alors que certains joueurs peuvent également espérer profiter de cette concurrence pour gagner du temps de jeu. Cette situation représente un atout pour le Stade Rennais, à condition de parvenir à maintenir une bonne dynamique collective.

Le Paris FC, un déplacement à ne pas négliger

Le Stade Rennais devra toutefois se méfier de son adversaire. Le Paris FC réalise lui aussi un début de saison intéressant et entend profiter de l’avantage du terrain pour faire tomber les Bretons. Rennes devra donc afficher suffisamment de maîtrise pour éviter de laisser son adversaire prendre confiance. La disponibilité de tout l’effectif constitue une bonne nouvelle, mais elle ne garantit évidemment pas le résultat.

Pour Haise, cette situation offre en tout cas davantage de liberté au moment de préparer son plan de jeu. L’entraîneur pourra choisir entre continuité et rotation, en fonction de la forme de ses joueurs et des caractéristiques du Paris FC. Le groupe au complet constitue ainsi un signal positif avant ce rendez-vous. Reste désormais à transformer cet avantage en performance sur le terrain.