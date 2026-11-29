Touché à la hanche, Brice Samba pourrait être éloigné des terrains pendant deux mois en cas d’opération, une perspective inquiétante pour le Stade Rennais.
Mauvaise nouvelle pour le Stade Rennais. Selon les informations de L’Équipe, Brice Samba souffre toujours de la hanche et pourrait devoir subir une intervention chirurgicale. Une opération qui entraînerait une absence estimée à deux mois, apprend-on ce dimanche.
Une absence de taille pour Rennes
Déjà diminué depuis plusieurs semaines, le gardien rennais a de nouveau ressenti des douleurs jeudi soir lors de la défaite face à Nimègue (1-3), en Ligue Europa. Son problème à la hanche affecte notamment son jeu au pied.
Stade Rennais en ce moment
|#
|Équipe
|J
|Diff
|Pts
|8
|RC Lens
|12
|+5
|17
|9
|Toulouse FC
|12
|+3
|17
|10
|AS Monaco
|11
|+2
|17
|11
|Stade Rennais
|12
|-2
|17
|12
|Lorient FC
|12
|-1
|16
|13
|Le Mans FC
|12
|-5
|14
11e sur 18 · 5V 2N 5D
VDDN
· Ligue 1 J13
11,66N3,6523,95Cotes PMU
· Ligue 1 J14
· Ligue 1 J15
- NLorient FC 1-1 Stade Rennaisprono ✗
- DStade Rennais 1-2 LOSC
- DOGC Nice 5-2 Stade Rennais
Si l’opération se confirme, le Stade Rennais devra composer sans son gardien titulaire pendant une période importante de la saison. Nicolas Lemaître et Kilian Belazzoug constituent les deux solutions pour assurer l’intérim dans les buts bretons.
Déjà forfait pour le déplacement à Toulouse ce dimanche, Samba pourrait donc manquer plusieurs semaines de compétition. Reste à savoir si le club décidera de privilégier une opération pour régler définitivement ce problème physique.
🚨 Brice Samba pourrait être absent 𝗗𝗘𝗨𝗫 mois suite a son opération a la hanche.[@lequipe] https://t.co/nzXUZLpTYz— Ma Roazhon (@MaRoazhon_) November 29, 2026