On connaît le premier onze de Sébastien Tambouret sur le banc du Stade Rennais contre le Toulouse FC (17h15).

Sébastien Tambouret s’apprête à diriger son premier match sur le banc du Stade Rennais. Pour la réception du Toulouse FC, ce dimanche à 17h15, l’entraîneur intérimaire devrait apporter quelques ajustements à son équipe.

Retour à la défense à quatre au Stade Rennais

Pour cette première, L’Équipe annonce que Sébastien Tambouret devrait abandonner le système à trois défenseurs et repasser à une arrière-garde classique. Nagida, Rouault, Oliveira et Reynolds sont annoncés pour composer la ligne défensive rennaise.

Le technicien pourra compter sur Valentin Rongier, de retour à disposition. Il devra toutefois faire avec plusieurs absences. Adrien Thomasson est suspendu, tandis que Charlie Cresswell ne pourra pas être aligné face à Toulouse en raison des conditions de son prêt. Le défenseur appartient encore au club toulousain, même si Rennes devrait lever son option d’achat obligatoire à la fin de la saison.

Belazzoug dans les buts ?

Autre information importante : Brice Samba devrait manquer cette rencontre. Le gardien rennais est indisponible en raison de douleurs à la hanche qui le gênent depuis la fin du mois d’août. Pour le remplacer, Kilian Belazzoug serait pressenti. Âgé de 20 ans et formé au club, le jeune portier pourrait ainsi connaître une occasion importante sous les couleurs rennaises.

Au milieu de terrain, Dajoui Cissé est annoncé titulaire. Devant, Tambouret pourrait miser sur une association entre Estéban Lepaul et Boulaye Dia, dans un 4-4-2 à plat. Un premier onze qui donne déjà quelques indications sur les intentions du nouvel entraîneur intérimaire du Stade Rennais. Reste désormais à voir si ces choix se confirmeront au coup d’envoi face au TFC.