Suivre BUT sur :

Malgré la piste Rui Borges, le nom de Pierre Sage est encore d’actualité au Stade Rennais.

Le dossier du futur entraîneur du Stade Rennais est loin d’avoir livré son verdict. Cette semaine, comme But! vous l’a révélé, le nom de Pierre Sage a circulé.

Quel serait le coach idéal pour le Stade Rennais ? — But! Football Club (@club_but) November 27, 2026

Borges et Sage toujours dans la course ?

Une information qui a toutefois été nuancée par Ouest-France, qui a écarté cette possibilité ce vendredi. Pour autant, la piste Sage a bel et bien existé et n’est absolument pas enterrée.

Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que l’ancien entraîneur du RC Lens figure toujours parmi les profils envisagés par la direction rennaise. Le journaliste Johan Rigaud précise ainsi : « Si les regards se tournent vers Pierre Sage, rien ne serait encore arrêté ».

Tambouret prépare le choc contre le Téfécé

La situation reste donc ouverte. Libre, Rui Borges apparaît comme une piste particulièrement suivie, sans que cela signifie pour autant que le choix soit définitivement arrêté. Pierre Sage conserve, lui aussi, une place dans les discussions autour de la succession de Franck Haise.

En attendant, la préparation de la prochaine rencontre du Stade Rennais se poursuit avec Sébastien Tambouret aux commandes. Ce dernier a été chargé de préparer la réception du Toulouse FC, programmée dimanche à 17h15 au Roazhon Park.