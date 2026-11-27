Déjà fragilisé par les mauvais résultats du Stade Rennais, Franck Haise serait désormais confronté à un problème bien plus profond. Une partie de son vestiaire, dont certains cadres, aurait lâché le technicien français depuis plusieurs semaines.

La situation devient de plus en plus préoccupante au Stade Rennais. Battus sur la pelouse de Nimègue (3-1) ce jeudi soir en Ligue Europa, les Rouge et Noir enchaînent désormais un cinquième match consécutif sans victoire, toutes compétitions confondues. Une spirale négative qui fragilise considérablement la position de Franck Haise sur le banc breton.

Alors que le Stade Rennais nourrissait de grandes ambitions cette saison, le club traverse une période de turbulences dont il peine à sortir. Et derrière les difficultés sportives, un véritable malaise serait en train de s’installer en interne.

La fracture serait consommée entre Franck Haise et certains cadres

Selon les informations de Foot Mercato, une partie du vestiaire rennais aurait lâché Franck Haise. Plus inquiétant encore pour l’ancien entraîneur du RC Lens, cette fracture ne daterait pas de la défaite concédée aux Pays-Bas, mais remonterait à plusieurs semaines.

Certains cadres de l’effectif breton seraient également concernés par cette rupture avec leur entraîneur. Une révélation qui donne une tout autre dimension à la crise sportive traversée par le Stade Rennais.

Si les mauvais résultats peuvent parfois s’expliquer par un manque de confiance ou des difficultés tactiques, la perte d’adhésion d’une partie du vestiaire constitue un problème autrement plus délicat à résoudre pour un entraîneur. Franck Haise pourrait donc devoir mener une véritable opération de reconquête auprès de ses joueurs, en plus de redresser la situation sportive.

La direction du Stade Rennais face à une décision forte ?

Ces révélations risquent également de placer les dirigeants rennais face à leurs responsabilités. Alors que la pression s’accentue autour de Franck Haise, la direction bretonne va devoir déterminer si son entraîneur dispose encore des ressources nécessaires pour inverser la tendance.

Le déplacement sur la pelouse du Toulouse FC, ce dimanche en Ligue 1, pourrait ainsi revêtir une importance particulière pour l’avenir du technicien français. Au-delà du résultat, l’attitude et la réaction des joueurs rennais seront forcément scrutées de près.

Une nouvelle contre-performance pourrait accentuer encore davantage la pression sur Franck Haise. Mais si la rupture avec une partie de son vestiaire se confirme, une simple victoire ne suffira peut-être pas à régler les problèmes du Stade Rennais. Le feuilleton autour de l’avenir de l’entraîneur breton pourrait bien s’accélérer dans les prochains jours.