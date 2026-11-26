Un peu plus de deux ans après son départ du Stade Rennais, Florian Maurice s’apprête à relever un nouveau défi dans le football français. Passé depuis par l’OGC Nice, l’ancien directeur sportif des Rouge et Noir devrait rejoindre l’ESTAC Troyes, avec des ambitions affirmées pour le prochain mercato hivernal.

Figure incontournable du Stade Rennais entre 2020 et 2024, Florian Maurice n’a pas laissé les supporters bretons indifférents. Arrivé en provenance de l’Olympique Lyonnais, où il avait notamment fait ses preuves dans le domaine du recrutement, l’ancien international français avait participé à la construction d’un projet ambitieux en Bretagne. Sous sa direction, le club rennais avait réalisé plusieurs opérations importantes sur le marché des transferts, avec notamment les arrivées de Jérémy Doku, Lovro Majer, Amine Gouiri ou encore Arnaud Kalimuendo.

Si certaines de ses recrues ont permis au Stade Rennais de franchir un cap sportif et de réaliser de belles plus-values financières, d’autres choix ont davantage fait débat. Son bilan contrasté et les difficultés rencontrées par le club breton lors de sa dernière saison avaient finalement conduit à son départ à l’été 2024. Après une expérience à l’OGC Nice, Florian Maurice serait désormais sur le point de rebondir du côté de Troyes.

Florian Maurice a posé ses conditions à Troyes

Selon les informations de L’Équipe, Florian Maurice devrait prochainement devenir le nouveau directeur sportif de l’ESTAC. Le dirigeant français était la priorité du City Football Group, propriétaire du club aubois. Les négociations, menées par le président troyen Edwin Pindi, auraient finalement abouti à un accord entre les différentes parties.

Mais avant de donner son feu vert, l’ancien directeur sportif du Stade Rennais aurait tenu à s’assurer de disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour mener à bien sa mission. En plus d’avoir obtenu les conditions salariales qu’il souhaitait, Florian Maurice aurait reçu des garanties concernant les moyens financiers qui lui seront accordés lors du prochain mercato hivernal. Un élément déterminant au moment d’accepter ce nouveau challenge.

Un premier gros chantier dès cet hiver

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, Florian Maurice ne devrait pas avoir beaucoup de temps pour prendre ses marques. L’ESTAC entend profiter du mois de janvier pour renforcer son effectif et atteindre ses objectifs sportifs. Le futur directeur sportif devra donc rapidement se pencher sur les besoins de l’équipe, identifier les secteurs à renforcer et trouver les bonnes opportunités sur le marché des transferts.

Le contexte sera bien différent de celui qu’il avait connu au Stade Rennais, où les ambitions européennes et les moyens financiers du club breton lui permettaient d’attirer des joueurs particulièrement convoités. À Troyes, l’ancien dirigeant des Rouge et Noir devra notamment s’appuyer sur sa connaissance du football français et son réseau pour dénicher des renforts capables d’apporter une plus-value immédiate.

Son expérience dans le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel pourrait également constituer un véritable atout pour le club aubois, dont le projet s’inscrit dans la stratégie de développement du City Football Group.

Florian Maurice va retrouver les affaires

Amené à succéder à Jocelyn Blanchard, Florian Maurice devrait officiellement intégrer l’organigramme de l’ESTAC dans les prochains jours. Une nouvelle aventure qui lui offrira l’opportunité de relancer sa carrière de dirigeant après ses expériences à Rennes et à Nice.

Du côté du Stade Rennais, les premiers mouvements de son ancien directeur sportif sur le marché des transferts seront également intéressants à suivre. Florian Maurice pourrait-il profiter de sa connaissance de la maison rennaise pour s’intéresser à certains joueurs en manque de temps de jeu en Bretagne ? Si aucune piste n’a pour l’heure été évoquée, cette éventualité mérite d’être surveillée à l’approche du mercato hivernal.

Une chose est sûre, Florian Maurice n’en a pas terminé avec le football français.