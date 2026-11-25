Le Stade Rennais va enregistrer la signature d’un renfort bienvenu dans le secteur offensif.

Le Stade Rennais continue de miser sur sa jeunesse. Alors que le club breton prépare l’avenir, une nouvelle signature se profile dans les prochaines heures.

Valmy va passer professionnel au Stade Rennais

Selon Le Parisien, Mouhammad Valmy a trouvé un accord avec le Stade Rennais. L’offensif, qui fêtera ses 17 ans le dimanche 29 novembre, va prochainement parapher son premier contrat professionnel avec le club breton. Après Joseph Peter, qui a lui aussi franchi ce cap lundi, le SRFC poursuit ainsi la valorisation de sa génération 2009.

Une belle récompense pour le jeune attaquant franco-algérien, qui s’est progressivement imposé comme un élément intéressant au sein de la formation rennaise. Déjà convié à plusieurs séances d’entraînement avec le groupe professionnel de Franck Haise, Valmy se rapproche désormais du grand saut. Une étape importante, qui confirme la confiance accordée par le club à son potentiel.

Un profil offensif qui séduit le staff du Stade Rennais

Mouhammad Valmy évolue régulièrement avec l’équipe réserve du Stade Rennais en National 2. Auteur de deux buts cette saison, le jeune attaquant se distingue notamment par ses qualités de percussion et sa capacité à provoquer dans les derniers mètres. Polyvalent, il peut évoluer sur un côté, mais également occuper le poste d’avant-centre. Un profil intéressant pour Franck Haise, qui pourra suivre son évolution au contact du groupe professionnel.

La saison dernière, Valmy avait déjà marqué les esprits lors de ses apparitions avec les U19, tout en découvrant la Coupe Gambardella. Des performances qui lui ont permis de franchir progressivement les différentes étapes de la formation rennaise. Avec cette future signature, Mouhammad Valmy deviendra le quatrième joueur de la génération 2009 à passer professionnel au Stade Rennais. Un signal fort envoyé par le club breton, qui continue de faire confiance à son centre de formation.