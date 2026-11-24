Voici l’analyse complète du match de la cinquième journée de phase de ligue de la Ligue Europa entre du NEC Nimègue et Stade Rennais, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Toujours invaincu en Ligue Europa cette saison, mais seulement 17e au classement, le Stade Rennais se déplace ce jeudi (21h) sur la pelouse du NEC Nimègue, pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue. Les Rennais tenteront de préserver leur invincibilité et de décrocher une deuxième victoire dans la compétition afin de consolider leur place dans le Top 24.

Ligue Europa – NEC Nimègue vs Stade Rennais

Jeudi 26 novembre 2026 · 21h · Stade de Goffert

NEC Nimègue : poursuivre sa belle ascension européenne

Le NEC Nimègue constitue l’une des belles surprises de cette première partie de campagne européenne. Avec sept points récoltés lors des quatre premières journées de la Ligue Europa, le club néerlandais occupe la douzième place du classement et peut légitimement nourrir des ambitions dans cette compétition.

Après une entame de campagne relativement mitigée, la formation néerlandaise a considérablement amélioré sa situation en remportant ses deux dernières rencontres européennes. Le NEC Nimègue s’est imposé sur la pelouse du Dinamo Zagreb (2-4), avant de prendre le dessus sur l’Omonia Nicosie (3-1) devant ses supporters.

Ces deux succès ont notamment mis en lumière le potentiel offensif de cette équipe. Avec sept réalisations en seulement deux rencontres, les Néerlandais ont démontré qu’ils étaient capables de faire basculer un match en leur faveur grâce à leur efficacité dans les trente derniers mètres.

La réception du Stade Rennais pourrait permettre au NEC Nimègue de franchir une nouvelle étape. En cas de succès face aux Bretons, le club néerlandais porterait son total à dix points et pourrait se rapprocher des huit premières places, directement qualificatives pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Pour autant, les Néerlandais ne présentent pas toutes les garanties sur le plan défensif. Avec neuf buts encaissés depuis le début de cette campagne européenne, ils éprouvent certaines difficultés à maintenir leur solidité sur l’ensemble d’une rencontre. Même lors de leurs deux dernières victoires, ils n’ont pas réussi à préserver leur cage inviolée.

Cette fragilité pourrait constituer un axe de travail intéressant pour le Stade Rennais. En cherchant à accélérer les transmissions et à exploiter les espaces entre les lignes, les Bretons pourraient mettre à mal l’organisation défensive de leur adversaire.

Le NEC Nimègue pourrait néanmoins chercher à imposer un rythme élevé dès l’entame de la rencontre. Devant leur public, les Néerlandais auront tout intérêt à empêcher les Rennais de s’installer confortablement dans le match et à les contraindre à jouer sous pression.

La bataille du milieu de terrain devrait ainsi occuper une place importante dans cette confrontation. Si le NEC Nimègue parvient à récupérer le ballon suffisamment haut, il pourrait rapidement mettre ses joueurs offensifs dans des conditions favorables et empêcher le Stade Rennais de développer son jeu.

Les déplacements des attaquants néerlandais et leur capacité à multiplier les courses dans la profondeur représenteront également des menaces pour l’arrière-garde bretonne. Rennes devra notamment éviter de laisser trop d’espaces derrière sa ligne défensive.

La formation néerlandaise devra toutefois composer avec un adversaire qui n’a encore jamais perdu en Ligue Europa cette saison. Contrairement à certaines équipes déjà affrontées, le Stade Rennais possède suffisamment de qualité technique pour conserver le ballon et reprendre le contrôle des débats lorsqu’il est mis sous pression.

La gestion des différentes phases de jeu sera donc essentielle pour le NEC Nimègue. Les locaux devront notamment se montrer capables de conserver leur équilibre collectif lorsqu’ils prendront des initiatives offensives, sous peine de s’exposer aux projections rapides des Rennais.

Malgré ses limites défensives, le club néerlandais dispose de suffisamment d’arguments pour ambitionner un troisième succès européen consécutif. L’avantage du terrain et la confiance accumulée lors de ses dernières sorties continentales pourraient lui permettre de poser de sérieux problèmes aux hommes de Franck Haise.

Stade Rennais : une invincibilité à mieux rentabiliser

Le Stade Rennais présente un bilan assez paradoxal après quatre journées de Ligue Europa. Si les Rouge et Noir font partie des formations toujours invaincues dans la compétition, ils n’occupent que la 17e place du classement avec six points au compteur.

Les hommes de Franck Haise ont débuté leur parcours européen par un match nul face à Sturm Graz (0-0), avant de décrocher leur première victoire contre l’OFI Crète (2-1). Les Bretons ont ensuite partagé les points avec la Juventus Turin (2-2) et l’Olympiakos (0-0).

Ces résultats témoignent de la capacité du Stade Rennais à rivaliser avec des adversaires aux profils différents. Le déplacement sur la pelouse de la Juventus a notamment démontré que les Rouge et Noir pouvaient se montrer compétitifs face à une formation disposant d’une importante expérience européenne.

Toutefois, les Rennais ont trop souvent laissé échapper des points depuis le début de cette phase de ligue. Avec trois matchs nuls en quatre rencontres, le club breton avance à un rythme relativement modeste et ne dispose pas encore d’une avance suffisamment confortable sur les équipes situées en dehors du Top 24.

Un succès aux Pays-Bas permettrait donc au Stade Rennais de réaliser une opération particulièrement intéressante. En plus de porter leur total à neuf points, les hommes de Franck Haise dépasseraient leur adversaire du soir au classement et se rapprocheraient des premières positions.

Le principal chantier des Rouge et Noir concerne leur rendement offensif. Avec seulement quatre buts inscrits en quatre rencontres européennes, les Bretons n’ont pas toujours réussi à concrétiser leurs périodes de domination. Ils sont notamment restés muets face à Sturm Graz et à l’Olympiakos.

Face à une défense néerlandaise qui présente certaines lacunes, les Rennais auront l’occasion d’améliorer ces statistiques. Ils devront cependant faire preuve de davantage de spontanéité dans les derniers mètres et éviter de ralentir leurs offensives lorsque des espaces se présenteront.

Le potentiel offensif du Stade Rennais pourrait justement constituer l’une des clés de cette confrontation. Les Bretons disposent de plusieurs profils complémentaires, capables aussi bien de participer à la construction du jeu que de prendre la profondeur ou de faire la différence dans la surface adverse.

Boulaye Dia pourrait notamment profiter des difficultés défensives du NEC Nimègue. Grâce à sa mobilité et à son sens du déplacement, l’attaquant sénégalais possède les qualités nécessaires pour exploiter les intervalles entre les défenseurs centraux néerlandais.

Les joueurs de couloir rennais auront également un rôle important à jouer. En étirant le bloc adverse, ils pourraient faciliter les incursions dans l’axe et offrir davantage de liberté aux milieux offensifs bretons. La qualité des centres et des dernières passes pourrait faire la différence dans une rencontre qui s’annonce relativement ouverte.

Au milieu de terrain, Franck Haise devra trouver la bonne formule pour empêcher le NEC Nimègue de multiplier les attaques rapides. Les Rennais devront notamment soigner leurs premières relances et limiter les pertes de balle dans les zones dangereuses.

L’expérience de l’entraîneur breton pourrait également constituer un avantage. Habitué aux exigences des rencontres européennes, Franck Haise possède les ressources tactiques pour adapter son dispositif en fonction du scénario de la rencontre et des difficultés rencontrées par son équipe.

Sur le plan défensif, le Stade Rennais présente jusqu’ici un bilan plutôt encourageant en Ligue Europa. Avec seulement trois buts encaissés en quatre rencontres, les Rouge et Noir ont affiché une solidité qui contraste avec certaines de leurs prestations en championnat.

Cette rigueur sera particulièrement nécessaire face au NEC Nimègue. Les Bretons devront rester attentifs aux changements de rythme de leur adversaire et ne pas laisser les Néerlandais prendre confiance en leur offrant trop rapidement des situations dangereuses.

La gestion des coups de pied arrêtés pourrait également peser dans le résultat final. Dans une confrontation entre deux formations relativement proches au classement, une situation sur corner ou sur coup franc pourrait suffire à faire pencher la balance.

Le Stade Rennais devra donc aborder ce déplacement avec davantage d’ambition que lors de certaines de ses précédentes sorties européennes. Si un nouveau match nul lui permettrait de rester invaincu, une victoire aurait une tout autre valeur dans la perspective de la qualification pour la suite de la compétition.

Les confrontations entre les deux équipes

Le NEC Nimègue et le Stade Rennais vont s’affronter pour la première fois de leur histoire en compétition officielle. Les deux formations aborderont donc cette rencontre sans véritable référence commune.

Le club breton possède néanmoins une expérience européenne plus importante grâce à ses nombreuses participations à la Ligue Europa et à la Ligue des Champions au cours des dernières saisons. Cette habitude des déplacements européens pourrait constituer un avantage dans la gestion de la rencontre.

Le NEC Nimègue aura en revanche l’avantage d’évoluer dans un environnement familier. Les Néerlandais ont déjà démontré face à l’Omonia Nicosie qu’ils étaient capables de renverser une situation défavorable devant leurs supporters.

En l’absence de précédents entre les deux équipes, leur complémentarité offensive, leur organisation tactique et leur efficacité dans les deux surfaces devraient constituer les principaux éléments déterminants de cette confrontation.

Les compositions probables

La compo probable du NEC Nimègue : Crettaz – Bras, Kaplan, Sandler ou Kers – Bischoff, Lebreton, Nejasmic, Monteiro, Thomas – Chery, Linssen.

Absents : Nuytinck, Schuurs, Mor (blessés), Tahaui, Hansen-Aaroen, Bakker (non-inscrits).

La compo probable du Stade Rennais : Samba – Reynolds, Cresswell, Rouault, Oliveira, Nagida – Szymanski, Thomasson, Camara – Al-Tamari ou Lepaul, Dia.

Absents : Frankowski (blessé), Sishuba (non-inscrit).

Incertain : Rongier (blessé).

Les joueurs à suivre

Bryan Linssen (NEC Nimègue) : L’attaquant néerlandais s’impose comme l’un des grands artisans du bon parcours européen du NEC Nimègue. Avec quatre buts inscrits depuis le début de la Ligue Europa, dont un doublé lors de la dernière journée contre l’Omonia Nicosie, l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam représente une menace sérieuse pour la défense rennaise. Malgré son gabarit relativement modeste, Bryan Linssen se distingue par son intelligence de déplacement, son opportunisme et sa capacité à anticiper les trajectoires dans la surface de réparation. Son association avec Tjaronn Chery pourrait notamment mettre en difficulté les défenseurs centraux bretons. Les Rennais devront éviter de lui laisser trop de liberté à proximité du but de Brice Samba, d’autant que l’attaquant néerlandais traverse une période particulièrement favorable sur la scène européenne.

Boulaye Dia (Stade Rennais) : Auteur de six buts en Ligue 1 et d’un en Ligue Europa cette saison, l’international sénégalais s’impose comme l’une des principales armes offensives du Stade Rennais. Alors qu’Esteban Lepaul vient tout juste de faire son retour de blessure et n’est pas assuré de débuter la rencontre, l’ancien Rémois pourrait avoir un rôle majeur à jouer aux Pays-Bas. Grâce à sa mobilité, sa vitesse et sa capacité à prendre la profondeur, Boulaye Dia possède les qualités nécessaires pour exploiter les espaces laissés par la défense néerlandaise, qui a déjà encaissé neuf buts en quatre rencontres européennes cette saison. Sa faculté à conserver le ballon dos au but et à combiner avec ses partenaires pourrait également être précieuse pour permettre aux Rouge et Noir de se projeter rapidement vers l’avant. Dans une rencontre où les Bretons devront se montrer plus efficaces offensivement que lors de leurs précédentes sorties européennes, le réalisme de l’attaquant sénégalais pourrait faire la différence.

Notre pronostic pour NEC Nimègue – Stade Rennais

Cette confrontation entre le NEC Nimègue et le Stade Rennais pourrait avoir une influence importante sur la suite de leur parcours européen. Séparées par un seul point au classement, les deux formations ont l’opportunité de se rapprocher des places directement qualificatives pour les huitièmes de finale en cas de victoire.

Si les Néerlandais présentent une meilleure dynamique sur la scène européenne grâce à leurs deux derniers succès, leurs performances en championnat sont nettement moins convaincantes. Seulement douzièmes d’Eredivisie, les hommes de Dick Schreuder ont notamment subi une lourde défaite à domicile face au PSV Eindhoven (1-4) le week-end dernier. Un résultat qui a rappelé les difficultés du NEC Nimègue lorsqu’il est confronté à une équipe disposant d’une importante qualité offensive.

Le Stade Rennais n’aborde pas non plus ce déplacement dans les meilleures dispositions. Neuvièmes de Ligue 1 avec 17 points, les Bretons restent sur trois rencontres sans victoire en championnat. Leur rendement à l’extérieur constitue également un motif d’inquiétude, puisqu’ils ont perdu trois de leurs cinq déplacements en Ligue 1 cette saison.

Toutefois, les Rouge et Noir semblent davantage à leur avantage en Ligue Europa, où ils ont notamment fait preuve d’une certaine maîtrise défensive. Leur performance sur la pelouse de la Juventus Turin a également montré qu’ils pouvaient obtenir des résultats intéressants loin de leurs bases.

Les retours d’Esteban Lepaul et de Brice Samba constituent par ailleurs deux bonnes nouvelles pour Franck Haise, qui retrouve des éléments importants à chaque extrémité du terrain. Le premier pourrait apporter davantage de présence dans la surface adverse, tandis que le second représente une garantie supplémentaire dans les cages bretonnes.

Nous nous attendons à une rencontre durant laquelle les Néerlandais chercheront à prendre des initiatives, quitte à offrir quelques possibilités de contre-attaque au Stade Rennais. Contrairement à leurs précédentes sorties européennes, les Bretons pourraient ainsi bénéficier de davantage d’espaces pour développer leurs offensives.

Nous envisageons une courte victoire rennaise au terme d’une rencontre disputée. La qualité individuelle des Rouge et Noir et leur solidité affichée depuis le début de la compétition pourraient leur permettre de prendre le dessus sur une équipe néerlandaise séduisante offensivement, mais encore trop perméable défensivement.

Les cotes de NEC Nimègue – Stade Rennais

Résultat Cote indicative Victoire du NEC Nimègue 2,88 Match nul 3,50 Victoire du Stade Rennais 2,02

Notre pronostic : victoire du Stade Rennais, cotée à 2,02

Pour cette cinquième journée de Ligue Europa, nous privilégions un succès du Stade Rennais sur la pelouse du NEC Nimègue. Malgré leurs difficultés actuelles en championnat, les hommes de Franck Haise ont jusqu’ici affiché un visage plutôt rassurant sur la scène continentale et possèdent les ressources nécessaires pour faire vaciller la formation néerlandaise.

Le NEC Nimègue devrait néanmoins donner du fil à retordre aux Bretons. Ses récentes prestations européennes témoignent de son potentiel offensif, mais son manque de fiabilité défensive pourrait l’empêcher de concrétiser ses ambitions face aux Rouge et Noir.

Nous pensons que Rennes pourrait profiter des déséquilibres adverses pour prendre l’avantage, avant de s’appuyer sur son organisation défensive pour conserver son avance. Les Bretons pourraient ainsi décrocher leur première victoire à l’extérieur en Ligue Europa cette saison et réaliser un grand pas vers la qualification pour les barrages.

Notre score : NEC Nimègue 0-1 Stade Rennais