De retour de blessure à Lorient, Estéban Lepaul (26 ans) n’a pas encore récupéré 100% de ses moyens physiques.

Franck Haise a bien récupéré Estéban Lepaul. Absent avant la trêve internationale en raison d’une entorse à la cheville gauche, l’attaquant du Stade Rennais a retrouvé la compétition dimanche face à Lorient (1-1).

Lepaul n’est pas encore remis de sa blessure au Stade Rennais

Entré en jeu à la place de Boulaye Dia, il n’a toutefois pas réussi à faire la différence face aux Merlus. Et cette prestation pourrait s’expliquer par un problème physique persistant. D’après L’Équipe, Lepaul ne serait pas encore complètement remis de son entorse. Un contretemps qui complique les plans de Franck Haise, alors que le Stade Rennais cherche toujours à retrouver de la stabilité et de l’efficacité offensive.

Le technicien rennais aimerait pouvoir compter pleinement sur une association Boulaye Dia-Estéban Lepaul. Mais pour le moment, les deux attaquants ne semblent pas encore en mesure d’offrir toutes les garanties espérées. Le staff doit donc trouver des solutions pour redonner du rythme et de la cohésion à une équipe en difficulté.

Haise attend encore son duo d’attaque à 100 %

Comme le souligne le quotidien sportif, Franck Haise doit également « réaccorder » son collectif après une période de perturbation. Les déplacements à Nimègue et à Toulouse représentent deux rendez-vous importants pour les Rouge et Noir. La situation devient d’autant plus délicate que les résultats ne suivent pas. Le Stade Rennais doit rapidement retrouver une dynamique positive pour éviter que les interrogations ne se multiplient autour de son entraîneur.

Prolongé jusqu’en 2028 cet été, Franck Haise n’est pas officiellement menacé à ce stade. Mais L’Équipe souligne qu’une nouvelle série de résultats décevants pourrait fragiliser sa position. Le retour d’Estéban Lepaul devait représenter une bonne nouvelle pour le Stade Rennais. Si l’attaquant de 26 ans n’a pas encore retrouvé l’intégralité de ses moyens, le club breton devra patienter avant de pouvoir compter sur son duo offensif dans les meilleures conditions.