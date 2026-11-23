Le Stade Rennais tient peut-être un véritable jackpot ! Recruté pour environ 10 millions d’euros l’hiver dernier avant d’être écarté des plans de Franck Haise, Yassir Zabiri est en train de prendre une dimension impressionnante en Espagne. Prêté sans option d’achat au Racing Santander, l’attaquant marocain affole les compteurs et voit désormais sa valeur marchande atteindre les 20 millions d’euros. De quoi donner quelques regrets au technicien rennais ?

Il y a des choix qui peuvent rapidement se retourner contre un entraîneur. Et celui concernant Yassir Zabiri pourrait bien faire réfléchir Franck Haise ! Arrivé au Stade Rennais en janvier 2026 en provenance de Famalicão, contre une indemnité estimée entre 9 et 10 millions d’euros selon les sources, l’attaquant marocain n’a jamais réellement eu l’occasion de démontrer son potentiel en Bretagne. Avec seulement 42 minutes disputées en Ligue 1 lors de ses six premiers mois, le jeune talent de 21 ans a rapidement compris qu’il devrait aller chercher du temps de jeu ailleurs. Foot Mercato+1

Direction l’Espagne et le Racing Santander, où le Stade Rennais a accepté de le prêter pour une saison, sans option d’achat. Une décision qui ressemble aujourd’hui à une excellente opération financière pour les dirigeants bretons, même si elle soulève forcément des interrogations sur la gestion sportive du joueur.

Zabiri explose en Espagne, sa valeur double !

Car depuis son arrivée en Liga, Yassir Zabiri marche littéralement sur l’eau ! L’international marocain affiche des statistiques impressionnantes avec neuf réalisations en douze rencontres de championnat. Un rendement qui lui permet de se mêler à la lutte des meilleurs buteurs du championnat espagnol, aux côtés de stars comme Kylian Mbappé, Lamine Yamal ou Raphinha. Football Écologie France+1

Mais c’est surtout sur le plan financier que cette réussite prend une dimension spectaculaire. Estimée à 9 millions d’euros au mois de juin, la valeur marchande de Zabiri aurait désormais atteint les 20 millions d’euros selon les évaluations de Transfermarkt. Autrement dit, sa cote a plus que doublé en quelques mois ! Score.fr+1

Une progression fulgurante qui pourrait permettre au Stade Rennais de réaliser une importante plus-value en cas de transfert. D’autant que les performances du Marocain ne passent pas inaperçues sur le marché européen. Plusieurs clubs anglais, dont Newcastle et Aston Villa, ont déjà été associés à son nom. Coming Home Newcastle

Rennes prépare déjà son retour, Haise face à un sacré dilemme !

La grande question concerne désormais l’avenir de Yassir Zabiri. Sous contrat avec Rennes jusqu’en juin 2029, l’attaquant appartient toujours au club breton, qui conserve donc la maîtrise de sa situation contractuelle. Et contrairement à de nombreux prêts, aucun accord ne permet au Racing Santander de le recruter définitivement à un prix prédéfini.

Une excellente nouvelle pour le Stade Rennais, qui pourra choisir entre deux options particulièrement intéressantes à l’issue de la saison : rapatrier un attaquant en pleine confiance pour renforcer son secteur offensif, ou envisager un transfert susceptible de rapporter une somme importante.

Reste néanmoins une interrogation de taille : quelle place Franck Haise pourrait-il lui offrir ? Alors que Zabiri n’entrait pas dans les plans du technicien l’été dernier, ses performances en Espagne pourraient sérieusement rebattre les cartes. D’autant qu’avec Esteban Lepaul déjà installé à la pointe de l’attaque, la concurrence s’annonce particulièrement relevée.

Le Stade Rennais a donc tout intérêt à suivre attentivement les exploits de son joueur, sans précipiter de décision concernant son avenir. Car si sa valeur continue de grimper à ce rythme, le club breton pourrait se retrouver avec un véritable trésor entre les mains.

Écarté il y a quelques mois, Zabiri pourrait bien devenir l’un des dossiers majeurs du prochain mercato rennais. Et pour Franck Haise, difficile désormais d’ignorer un joueur qui brille autant loin du Roazhon Park !