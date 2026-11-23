Le Stade Rennais est sur le point de frapper un très grand coup en coulisses ! Bien décidé à conserver ses meilleurs talents, le club breton prépare une prolongation XXL pour Abdelhamid Aït Boudlal. Une opération qui pourrait coûter cher à la famille Pinault, mais qui témoigne surtout des ambitions rennaises pour l’avenir.

Le Stade Rennais ne compte pas se laisser dépouiller de ses meilleurs éléments. Alors que le mercato hivernal approche, la direction bretonne s’active pour sécuriser l’avenir d’un joueur particulièrement convoité. Et cette fois, la famille Pinault semble prête à sortir les grands moyens ! Selon les informations de Sacha Tavolieri pour Sky Sport, Abdelhamid Aït Boudlal (20 ans) se rapproche sérieusement d’une prolongation de contrat assortie d’une spectaculaire revalorisation salariale. Un signal fort envoyé à la concurrence, notamment anglaise, qui avait déjà tenté de débaucher le défenseur marocain.

Pinault prêt à casser sa tirelire pour Aït Boudlal !

L’été dernier, le Stade Rennais avait déjà fait preuve d’une grande fermeté dans ce dossier. Malgré deux offres formulées par Fulham, dont la dernière aurait atteint la somme impressionnante de 35 millions d’euros, les dirigeants bretons avaient refusé de céder leur pépite. Un pari particulièrement ambitieux, tant une telle proposition aurait pu faire réfléchir de nombreux clubs de Ligue 1.

Mais Rennes avait visiblement d’autres projets pour son international marocain. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Aït Boudlal pourrait désormais prolonger son aventure en Bretagne jusqu’en 2030, comme l’a indiqué L’Équipe. Surtout, son nouveau bail devrait s’accompagner d’une augmentation de salaire très importante. Selon Sky Sport, le jeune défenseur pourrait même intégrer le cercle des joueurs les mieux rémunérés du vestiaire rennais, tout en figurant parmi les défenseurs de sa génération les mieux payés en Europe.

Une perspective qui illustre les efforts financiers que le club est prêt à consentir pour conserver son jeune talent. Plutôt que d’encaisser un énorme chèque venu de Premier League, Rennes privilégie donc la continuité et la valorisation de son effectif.

Reste désormais à officialiser cette opération. Si les discussions sont très avancées et qu’un réel optimisme entoure le dossier, Sky Sport précisait vendredi qu’aucune signature définitive n’était encore intervenue. Une dernière étape reste donc à franchir avant de voir le Stade Rennais boucler l’un de ses dossiers prioritaires. Mais une chose est certaine : avec Aït Boudlal, le club breton entend montrer qu’il n’est pas seulement un tremplin vers les grandes écuries européennes. Il veut aussi avoir les moyens de conserver ses futures stars.