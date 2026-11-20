À deux jours du derby breton, Franck Haise a confirmé le retour d’Estéban Lepaul dans le groupe rennais. L’entraîneur en a également profité pour répondre aux critiques de Nicolas de Tavernost.

Le Stade Rennais récupère une arme offensive majeure au meilleur moment. Alors que les Rouge et Noir s’apprêtent à affronter le FC Lorient, dimanche à 17 h 15, Franck Haise a confirmé une excellente nouvelle concernant Estéban Lepaul. Mais l’entraîneur rennais a aussi été interrogé sur les récentes déclarations de Nicolas de Tavernost. Et sa réponse n’est pas passée inaperçue.

Estéban Lepaul de retour, Rennes récupère son buteur

C’est un renfort particulièrement attendu du côté du Stade Rennais. Absent depuis le 19 octobre, après sa blessure à la cheville face au Paris FC, Estéban Lepaul a enfin retrouvé l’entraînement collectif. Après plusieurs semaines de soins, l’attaquant est désormais candidat à une place dans le groupe pour le déplacement à Lorient.

Franck Haise n’a d’ailleurs laissé que peu de place au doute en conférence de presse : « Estéban a repris l’entraînement collectif cette semaine. On l’a un peu aménagé sur le début mais ça va plutôt bien et il postule à un retour dans le groupe. Ses sensations sont bonnes. »

Une excellente nouvelle pour les Bretons. Et pour cause, Lepaul avait démarré la saison sur des bases impressionnantes avec sept buts inscrits lors des sept premières journées de Ligue 1. Son absence s’est fait ressentir au sein d’une équipe qui cherche à retrouver de la régularité.

En revanche, Przemysław Frankowski ne sera pas du voyage. Touché musculairement avec la sélection polonaise, le latéral est forfait. Valentin Rongier sera, lui, bien présent malgré son absence à l’entraînement vendredi, une simple décision de gestion selon Haise.

La réponse de Franck Haise à Nicolas de Tavernost

L’autre sujet brûlant de cette conférence de presse concernait évidemment la sortie médiatique de Nicolas de Tavernost. Le président du conseil d’administration avait récemment exprimé publiquement son inquiétude face aux résultats du Stade Rennais, tout en pointant notamment le manque de place accordée aux jeunes du centre de formation.

Une intervention qui n’a visiblement pas totalement convaincu Franck Haise. Interrogé sur cette prise de parole, le technicien a envoyé une première réponse assez claire : « Je ne sais pas si ce sont les articles de presse et les interviews qui font que les joueurs font de meilleurs choix dans la surface ou dans l’autre surface. » L’entraîneur a ensuite tenu à rappeler les ambitions qui lui avaient été fixées à son arrivée : « Je suis arrivé pour jouer l’Europe et d’ailleurs. »

Pas question pour lui de tirer des conclusions définitives après quelques mauvais résultats. « Il y a quinze jours on était premiers. Et là on a perdu deux matchs alors c’est vrai qu’on est huitièmes. Mais les bilans, je ne les ai pas faits à la J8 quand on était premiers après le match de Strasbourg. Je ne les fais pas non plus à la J10. »

Les jeunes, un autre point de désaccord

Sur la formation, Franck Haise a également défendu sa gestion de l’effectif. « Le sujet des jeunes, c’est dans l’ADN du club donc c’est un sujet que l’on connaît, que je connais parfaitement », a-t-il insisté. Le coach rennais a notamment rappelé que plusieurs jeunes bénéficiaient déjà de sa confiance, citant Mahamadou Nagida, Abdelhamid Aït-Boudlal et Gonçalo Oliveira.

Il a toutefois expliqué pourquoi certains éléments, comme Henrick Do Marcolino ou Elias Legendre, évoluent davantage avec la réserve : « Je préfère les faire jouer régulièrement en N2 parce qu’ils sont jeunes plutôt que de faire le nombre avec nous. »

Le message de Franck Haise est clair : il entend poursuivre son travail sans céder à la pression médiatique. Reste maintenant à apporter une réponse sur le terrain. Et le retour d’Estéban Lepaul pourrait justement offrir au Stade Rennais un précieux coup de pouce face à Lorient.