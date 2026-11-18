Devant le manque de profondeur dans l’effectif du Stade Rennais, un ailier serait plébiscité en vue du prochain mercato hivernal.

Le mercato hivernal approche et les besoins du Stade Rennais commencent déjà à alimenter les discussions. Alors que le club breton envisagerait de réduire son effectif et de promouvoir plusieurs jeunes talents de son centre de formation, la question des éventuels renforts reste posée.

Les supporters du Stade Rennais réclament un ailier en priorité

La direction du Stade Rennais souhaiterait notamment revenir à une politique davantage tournée vers ses fondamentaux, en accordant une place plus importante à l’Académie. Mais cette stratégie ne signifie pas nécessairement que le club restera totalement inactif sur le marché des transferts. Certains secteurs pourraient effectivement nécessiter des ajustements. Et pour les supporters, une priorité semble se dégager assez nettement.

But! a récemment interrogé ses lecteurs à travers un sondage particulièrement intéressant : « Selon vous, quel renfort le Stade Rennais doit-il recruter en priorité en janvier ? » Trois postes étaient proposés : défenseur central, avant-centre et ailier. Les résultats ne laissent que très peu de place au doute. Voici les réponses obtenues :

Un défenseur central : 12,5 %

Un numéro 9 : 12,5 %

Un ailier : 75 %

Le secteur offensif du Stade Rennais interroge

Le verdict est donc particulièrement net. Trois quarts des participants estiment que le Stade Rennais doit concentrer ses efforts sur le recrutement d’un nouvel ailier. À l’inverse, les besoins en défense centrale et au poste d’avant-centre semblent nettement moins prioritaires aux yeux des votants, avec seulement 12,5 % des suffrages chacun. Ce résultat traduit une attente importante autour de l’animation offensive rennaise. Dans un championnat où la capacité à faire des différences sur les côtés peut peser lourd, disposer de plusieurs profils capables de provoquer, d’éliminer et de créer des occasions constitue un atout précieux.

La profondeur de l’effectif est également un élément à prendre en compte. Sur une deuxième partie de saison qui pourrait être déterminante pour les ambitions rennaises, Franck Haise aura besoin de disposer de plusieurs solutions offensives pour faire tourner son équipe et s’adapter aux différents adversaires. L’éventuel départ de certains joueurs lors du mercato hivernal pourrait aussi modifier les besoins du staff. Si le club souhaite réduire son groupe professionnel, il devra veiller à conserver suffisamment de concurrence et de solutions dans les différents secteurs de jeu. La direction rennaise devra donc trouver le bon équilibre entre la promotion des jeunes et les éventuels recrutements ciblés. Faire confiance à l’Académie représente une orientation intéressante, mais certains postes pourraient nécessiter l’arrivée d’un joueur expérimenté ou immédiatement opérationnel.