Courtisé par plusieurs clubs anglais cet été, Abdelhamid Aït Boudlal se rapproche d’une prolongation au Stade Rennais, avec une revalorisation salariale importante en perspective.

Le Stade Rennais pourrait bientôt sécuriser l’avenir de l’une de ses pépites. Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, les discussions avancent dans le bon sens entre Abdelhamid Aït Boudlal et la direction rennaise en vue d’une prolongation de contrat.

Sous contrat avec les Rouge et Noir jusqu’en juin 2028, le défenseur central marocain pourrait ainsi poursuivre son aventure en Bretagne. Si aucun accord définitif n’a encore été trouvé, l’optimisme serait désormais de mise dans ce dossier.

Aït Boudlal vers un nouveau contrat à Rennes

Pour convaincre son jeune défenseur de s’inscrire dans la durée, le Stade Rennais serait disposé à consentir un effort financier conséquent. D’après Sacha Tavolieri, une nette revalorisation salariale est envisagée. Elle permettrait à Aït Boudlal de rejoindre le cercle des joueurs les mieux rémunérés du vestiaire breton (Samba, Thomasson, Rongier…).

Un signal fort de la part des dirigeants rennais, qui souhaitent visiblement protéger l’avenir d’un joueur considéré comme un élément important du projet sportif.

Fulham avait proposé 35 millions d’euros

Cette volonté de prolonger le Marocain s’explique aussi par l’intérêt qu’il suscite sur le marché des transferts. Durant le dernier mercato estival, Fulham a notamment tenté de recruter le défenseur avec deux propositions, dont une dernière estimée à 35 millions d’euros.

Les dirigeants rennais avaient finalement repoussé les avances anglaises, préférant conserver leur jeune talent. Un choix qui pourrait aujourd’hui se concrétiser par une prolongation particulièrement intéressante pour les deux parties.

À seulement 20 ans, Abdelhamid Aït Boudlal représente un investissement d’avenir pour le Stade Rennais. Reste désormais à transformer cet optimisme en accord définitif. Pour le SRFC, conserver son défenseur marocain tout en sécurisant sa valeur sportive et financière constituerait une belle opération.