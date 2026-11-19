Courtisé par plusieurs clubs anglais cet été, Abdelhamid Aït Boudlal se rapproche d’une prolongation au Stade Rennais, avec une revalorisation salariale importante en perspective.
Le Stade Rennais pourrait bientôt sécuriser l’avenir de l’une de ses pépites. Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, les discussions avancent dans le bon sens entre Abdelhamid Aït Boudlal et la direction rennaise en vue d’une prolongation de contrat.
Sous contrat avec les Rouge et Noir jusqu’en juin 2028, le défenseur central marocain pourrait ainsi poursuivre son aventure en Bretagne. Si aucun accord définitif n’a encore été trouvé, l’optimisme serait désormais de mise dans ce dossier.
Aït Boudlal vers un nouveau contrat à Rennes
Stade Rennais en ce moment
|#
|Équipe
|J
|Diff
|Pts
|5
|OL
|10
|+6
|17
|6
|OGC Nice
|10
|+3
|17
|7
|AS Monaco
|10
|+2
|16
|8
|Stade Rennais
|10
|0
|16
|9
|Stade Brestois
|10
|+6
|15
|10
|Lorient FC
|10
|+1
|15
8e sur 18 · 5V 1N 4D
VDVDD
· Ligue 1 J11
12,80N3,2022,12Cotes PMU
· Ligue 1 J12
12,33N3,4022,40Cotes PMU
- DStade Rennais 1-2 LOSCprono ✗
- DOGC Nice 5-2 Stade Rennais
- VStade Rennais 3-0 RC Strasbourg
Pour convaincre son jeune défenseur de s’inscrire dans la durée, le Stade Rennais serait disposé à consentir un effort financier conséquent. D’après Sacha Tavolieri, une nette revalorisation salariale est envisagée. Elle permettrait à Aït Boudlal de rejoindre le cercle des joueurs les mieux rémunérés du vestiaire breton (Samba, Thomasson, Rongier…).
Un signal fort de la part des dirigeants rennais, qui souhaitent visiblement protéger l’avenir d’un joueur considéré comme un élément important du projet sportif.
Fulham avait proposé 35 millions d’euros
Cette volonté de prolonger le Marocain s’explique aussi par l’intérêt qu’il suscite sur le marché des transferts. Durant le dernier mercato estival, Fulham a notamment tenté de recruter le défenseur avec deux propositions, dont une dernière estimée à 35 millions d’euros.
Les dirigeants rennais avaient finalement repoussé les avances anglaises, préférant conserver leur jeune talent. Un choix qui pourrait aujourd’hui se concrétiser par une prolongation particulièrement intéressante pour les deux parties.
À seulement 20 ans, Abdelhamid Aït Boudlal représente un investissement d’avenir pour le Stade Rennais. Reste désormais à transformer cet optimisme en accord définitif. Pour le SRFC, conserver son défenseur marocain tout en sécurisant sa valeur sportive et financière constituerait une belle opération.
🇲🇦 Aït Boudlal se rapproche d’une prolongation à Rennes !🟠 Les discussions avancent dans le bon sens pour une extension du défenseur central marocain, sous contrat jusqu’en 2028. Pas encore d’accord total, mais un réel optimisme.💰 Courtisé en Angleterre cet été, notamment par Fulham (deux offres, dont une dernière à 35 M€), le Marocain devrait bénéficier d’une nette revalorisation salariale, qui le placerait parmi les très bons salaires du vestiaire breton. #SRFC— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) November 19, 2026