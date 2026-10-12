Stade Rennais Mercato : accord trouvé pour une signature surprise !

Le Stade Rennais serait sur le point de prolonger son jeune défenseur marocain, Abdelhamid Aït Boudlal.

Ardemment courtisé par plusieurs clubs de Premier League lors du dernier mercato estival, et notamment par Fulham, Abdelhamid Aït Boudlal est finalement resté au Stade Rennais, malgré ses envies de départ en Angleterre. Les dirigeants bretons avaient notamment repoussé plusieurs offensives du club londonien pour conserver leur jeune défenseur central marocain. Mais quelques semaines seulement après la fermeture du mercato, l’avenir du joueur de 20 ans pourrait connaître un important rebondissement.

Accord trouvé pour la prolongation d’Aït Boudlal !

Selon les informations de Foot Mercato dévoilées ce lundi, Abdelhamid Aït Boudlal serait désormais tout proche de prolonger son contrat avec le Stade Rennais. Actuellement lié aux Rouge et Noir jusqu’en juin 2028, l’international marocain devrait signer un nouveau bail dans les prochains jours. Un accord aurait même déjà été trouvé entre les deux parties. Un joli coup en perspective pour le club breton, qui s’apprêterait ainsi à sécuriser l’avenir de l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs, malgré les convoitises venues de Premier League.

Formé à l’Académie Mohammed VI au Maroc, Abdelhamid Aït Boudlal a rejoint le Stade Rennais à l’été 2024. Après un passage par l’équipe réserve, il a été prêté à Amiens lors de la seconde partie de la saison 2024-2025, disputant neuf rencontres de Ligue 2. De retour en Bretagne, le défenseur central marocain a progressivement trouvé sa place dans l’effectif professionnel, faisant ses débuts en Ligue 1 face à l’OM en août 2025. Devenu international marocain quelques mois plus tard, il a également figuré parmi les candidats au Golden Boy 2026. Une ascension qui confirme son potentiel et explique la volonté des dirigeants rennais de le conserver sur le long terme.