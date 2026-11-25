Le gardien Kilian Belazzoug (20 ans) en passe de prolonger son contrat jusqu’en 2030 avec le Stade Rennais.

Les supporters du Stade Rennais ont certainement remarqué sa présence dimanche dernier, à l’occasion du derby à Lorient, conclu sur un match nul (1-1). Kilian Belazzoug figurait bien sur la feuille de match de Franck Haise, un signe supplémentaire de la confiance que le club semble accorder à son jeune portier.

Un international algérien lié au Stade Rennais jusqu’en 2030 ?

Au retour de la trêve internationale, le gardien a même été propulsé au rang de doublure. Une évolution intéressante pour un joueur encore en pleine progression, mais dont le potentiel semble particulièrement apprécié en interne. Le Stade Rennais ne souhaite visiblement pas brûler les étapes avec lui. L’idée serait plutôt de lui offrir un environnement favorable pour poursuivre son développement, tout en lui permettant de se rapprocher progressivement des exigences du haut niveau.

Selon Le Parisien, les dirigeants rennais devraient proposer une prolongation de deux saisons à Kilian Belazzoug. Son contrat serait ainsi étendu jusqu’en 2030, une manière claire de montrer que le club compte sur lui pour les prochaines années. Le profil du jeune gardien présente plusieurs arguments intéressants. International algérien U23, il a également été convoqué à trois reprises avec la sélection A.

Une reconnaissance qui témoigne de son potentiel et lui offre déjà une expérience internationale précieuse pour la suite de sa carrière. Autre élément important dans ce dossier : l’intéressé aurait donné son feu vert à cette prolongation. Si l’information se confirme et que les derniers détails sont réglés, le Stade Rennais pourrait donc rapidement sécuriser l’avenir de son jeune portier.

Le Stade Rennais mise sur la continuité pour préparer l’avenir

Cette volonté de prolonger Kilian Belazzoug s’inscrit dans une logique de développement à long terme. Le Stade Rennais entend conserver ses jeunes éléments prometteurs et leur donner les moyens de franchir les différentes étapes vers le monde professionnel.

Pour le gardien algérien, une prolongation jusqu’en 2030 représenterait une marque de confiance importante. Elle lui permettrait de poursuivre sa progression dans un environnement qu’il connaît parfaitement, avec l’ambition de gagner progressivement du terrain dans la hiérarchie.

Reste désormais à attendre la concrétisation de ce dossier. Mais les signaux semblent particulièrement positifs : Rennes souhaite le conserver, le joueur serait favorable à l’idée de poursuivre en Bretagne et un nouveau bail de deux ans est annoncé. Le club breton pourrait ainsi réaliser une belle opération en sécurisant très tôt l’un de ses espoirs.