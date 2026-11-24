Nicolas de Tavernost a évoqué l’avenir de Franck Haise sur le banc du Stade Rennais.

Le Stade Rennais traverse une période délicate. Avec seulement quatre points récoltés lors des cinq dernières journées de Ligue 1, le club breton marque le pas et occupe désormais la neuvième place du classement. Un bilan insuffisant pour une équipe qui ambitionne de jouer les premiers rôles cette saison.

De Tavernost écarte tout changement immédiat pour Haise

Pendant la trêve internationale, Nicolas de Tavernost avait déjà tiré la sonnette d’alarme. Le président du conseil d’administration du Stade Rennais reste attentif à la situation sportive et les prochaines échéances pourraient peser lourd dans la suite de la saison rennaise.

Forcément, les regards se tournent vers Franck Haise. L’entraîneur du Stade Rennais peut-il être menacé si les résultats ne s’améliorent pas rapidement ? Interrogé par L’Équipe, Nicolas de Tavernost a apporté une réponse claire : « Il n’y a pas de mouvement en cours ».

À ce stade, aucun changement ne serait donc engagé concernant le poste d’entraîneur. Mais cette déclaration ne garantit pas pour autant une tranquillité durable à Franck Haise. Les prochaines rencontres pourraient rapidement relancer les discussions si le contenu et les résultats ne suivent pas.

Deux rendez-vous importants pour le Stade Rennais

Le déplacement à Nimègue jeudi, puis le match à Toulouse dimanche, représentent deux échéances importantes pour les Rouge et Noir. La situation à l’extérieur est notamment préoccupante : Rennes n’a remporté qu’un seul de ses sept déplacements cette saison, à Angers (2-1), le 6 septembre.

Les performances collectives et individuelles alimentent également les interrogations. Franck Haise sait donc ce qui est attendu de son équipe avant ses deux prochains rendez-vous calendaires : une réaction rapide, dans le jeu comme au tableau d’affichage.

La direction du Stade Rennais n’a pas lancé de procédure contre son entraîneur, selon les propos de Nicolas de Tavernost. Mais les deux prochains rendez-vous pourraient peser dans l’évaluation de la situation sportive rennaise.