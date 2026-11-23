Le Stade Rennais pourrait bien frapper un très joli coup sur le marché des transferts ! À la recherche de nouvelles solutions offensives pour épauler Estéban Lepaul, le club breton aurait jeté son dévolu sur l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe. Auteur de 19 buts cette saison en Norvège, Amin Chiakha (20 ans) affole déjà les recruteurs. Mais l’AS Monaco et plusieurs formations européennes sont également sur les rangs. Et le prix de cette pépite algérienne risque de faire grimper les enchères !

Le Stade Rennais prépare déjà ses prochains coups sur le mercato ! Alors que Franck Haise cherche à renforcer son secteur offensif, les dirigeants bretons auraient identifié une piste particulièrement séduisante du côté de la Norvège. Selon les informations d’Africa Foot, Rennes ferait partie des sept clubs intéressés par Amin Chiakha, jeune avant-centre international algérien qui réalise une saison exceptionnelle sous les couleurs de Rosenborg. Un dossier qui pourrait rapidement devenir l’un des plus chauds du prochain marché des transferts.

Et pour cause, les statistiques du joueur ont de quoi faire saliver ! À seulement 20 ans, Chiakha totalise déjà 19 réalisations et quatre passes décisives en 26 rencontres de championnat. Des performances qui le placent en tête du classement des buteurs d’Eliteserien, à égalité avec Peter Christiansen. De quoi attirer naturellement l’attention de plusieurs écuries européennes, dont deux pensionnaires de Ligue 1.

Rennes et Monaco se disputent un phénomène à 20 M€ !

Car le Stade Rennais n’est pas seul sur ce dossier. L’AS Monaco aurait également coché le nom de l’attaquant algérien, tout comme Fribourg, le Borussia Mönchengladbach, le FC Séville, Anderlecht et La Gantoise. Une concurrence particulièrement relevée qui pourrait compliquer les plans bretons.

D’autant que Rosenborg n’entend absolument pas brader son joyau. Recruté définitivement cet été pour environ 5 millions d’euros après un prêt en provenance du FC Copenhague, Chiakha a vu sa cote exploser en quelques mois. Désormais, le club norvégien réclamerait entre 15 et 20 millions d’euros, assortis d’un pourcentage sur une éventuelle future revente.

Un montant conséquent pour un joueur qui n’a pas encore évolué dans l’un des cinq grands championnats européens, mais qui pourrait rapidement devenir une excellente affaire si sa progression se confirme.

Autre complication : les clubs allemands auraient actuellement une longueur d’avance dans ce dossier. Fribourg et le Borussia Mönchengladbach seraient particulièrement actifs dans leur suivi de l’international algérien, même si aucune négociation aboutie n’a été annoncée.

Un énorme coup pour préparer l’après-Lepaul ?

Du côté du Stade Rennais, cette piste n’aurait rien d’anodin. Si Estéban Lepaul reste une valeur sûre du secteur offensif, le club breton semble particulièrement dépendant de son efficacité devant le but. Une situation qui pourrait inciter les dirigeants à anticiper l’avenir, d’autant que l’attaquant français susciterait déjà l’intérêt de plusieurs formations de Premier League, notamment Leeds et Everton.

Dans ce contexte, l’arrivée d’un jeune buteur aussi prolifique qu’Amin Chiakha permettrait à Franck Haise de disposer d’une nouvelle arme offensive tout en préparant les prochaines saisons. Avec son âge, son potentiel et ses statistiques, l’Algérien correspondrait également à la volonté rennaise d’investir sur des joueurs capables de prendre de la valeur.

Mais il faudra probablement se montrer patient. Sous contrat jusqu’en juin 2030, Chiakha ne devrait pas quitter Rosenborg cet hiver, sauf proposition financière exceptionnelle. Le club norvégien privilégierait donc une opération à l’issue de la saison.

L’AS Monaco, de son côté, pourrait aussi accélérer sur ce profil afin d’anticiper les possibles départs de Folarin Balogun et Mika Biereth en 2027.

Une chose est certaine : avec 19 buts au compteur et une valeur qui pourrait atteindre 20 millions d’euros, Amin Chiakha s’annonce comme l’un des noms à surveiller lors des prochains mercatos. Reste à savoir si Rennes parviendra à devancer Monaco et la concurrence allemande pour s’offrir ce phénomène venu de Norvège !