Annoncé comme un possible remplaçant d’Arnaud Pouille, Nicolas de Tavernost a finalement écarté l’idée de récupérer ses responsabilités au Stade Rennais.

L’avenir d’Arnaud Pouille à la tête du Stade Rennais continue de susciter de nombreuses interrogations. Alors que le président exécutif du club breton serait sur la sellette, plusieurs pistes ont déjà été évoquées pour lui succéder. Parmi elles figure notamment celle menant à Nicolas de Tavernost, président du conseil d’administration du SRFC depuis juin dernier. Selon les informations du compte X @jonathan35001, l’ancien patron de M6 pourrait voir ses responsabilités élargies et récupérer les prérogatives d’Arnaud Pouille en cas de départ de ce dernier. Mais cette hypothèse semble désormais écartée, à en croire les dernières informations de L’Équipe.

De Tavernost ne remplacera pas Pouille

Dans son édition de ce dimanche, L’Équipe assure en effet que Nicolas de Tavernost n’envisage pas de cumuler ses fonctions de président du conseil d’administration avec celles d’Arnaud Pouille, qui supervise notamment les aspects sportifs et budgétaires du club. « Ce n’est pas dans les plans ou les intentions de De Tavernost de prendre aussi un jour les prérogatives d’Arnaud Pouille, qui couvre la dimension sportive et budgétaire », précise le quotidien sportif. Le principal intéressé aurait d’ailleurs lui-même écarté cette éventualité avec une formule sans équivoque : « J’ai passé l’âge, si j’ose dire. » Une déclaration qui met donc un sérieux coup d’arrêt à la possibilité de voir l’ancien dirigeant de M6 prendre également les commandes opérationnelles du Stade Rennais.

Dès lors, si le départ d’Arnaud Pouille venait à se confirmer, le Stade Rennais devrait vraisemblablement se tourner vers un autre profil pour lui succéder à la présidence exécutive. Le nom d’Olivier Cloarec, ancien président exécutif du club breton, a notamment été évoqué ces derniers jours parmi les pistes susceptibles d’intéresser la famille Pinault. Mais pour l’heure, aucun changement n’a été officialisé au sein de la direction rennaise. Nicolas de Tavernost devrait donc continuer d’exercer ses fonctions de président du conseil d’administration, sans récupérer les responsabilités sportives et budgétaires d’Arnaud Pouille. Un nouveau rebondissement dans le dossier de la succession de ce dernier, dont l’avenir au SRFC reste incertain.