Le Stade Rennais veut sécuriser l’avenir de l’un de ses plus grands espoirs, Thyméo Hanyurwimana Ferreira Cruz, déjà suivi de près par le FC Barcelone.

Le Stade Rennais pourrait bien tenir une future pépite du football français. À seulement 14 ans, Thyméo Hanyurwimana Ferreira Cruz suscite déjà de nombreuses convoitises sur le marché européen. Selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, le club breton lui a proposé un contrat professionnel, une démarche assez exceptionnelle pour un joueur de cet âge.

Le jeune talent rennais ne manque visiblement pas de prétendants. Le FC Barcelone suit notamment son évolution avec attention. Un élément pourrait d’ailleurs compliquer le dossier pour Rennes : le père du joueur possède un emploi en Catalogne, ce qui constitue un point d’attention dans les discussions autour de son avenir.

Rennes veut garder sa pépite malgré l’intérêt du Barça

Mais le Stade Rennais dispose d’un avantage de taille. D’après Fabrice Hawkins, le joueur et son entourage accorderaient actuellement leur priorité au club breton. Une excellente nouvelle pour l’Académie rennaise, réputée pour sa capacité à faire émerger de jeunes talents.

Autre signe de la dimension prise par le jeune joueur : Thyméo Hanyurwimana Ferreira Cruz aurait également signé un contrat record avec Adidas pour un joueur de son âge. Un partenariat qui témoigne de l’intérêt grandissant autour de son potentiel.

Le jeune Rennais s’est déjà illustré en évoluant avec des catégories d’âge supérieures. En septembre dernier, il a notamment marqué avec les U17 Nationaux à seulement 14 ans, devenant le plus jeune buteur de la compétition depuis douze générations.

Le Stade Rennais entend donc prendre les devants pour protéger l’un des talents les plus prometteurs de son centre de formation. Reste désormais à savoir si cette proposition permettra de convaincre définitivement le jeune joueur de poursuivre son aventure en Bretagne, malgré les sollicitations du FC Barcelone.