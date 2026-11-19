Le prochain passage devant la DNCG peut inquiéter l’OM, l’OL et le FC Nantes dans des proportions infiniment plus grandes que les autres clubs.

Le football français n’en a pas terminé avec ses difficultés économiques. Entre la baisse des droits TV, les déficits structurels et des résultats sportifs parfois très éloignés des ambitions initiales, les prochains rendez-vous avec la DNCG s’annoncent particulièrement délicats.

L’OM et l’OL toujours sous pression

Dans une analyse publiée par la newsletter 13Pichado, 31 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont ainsi été passés au crible afin d’évaluer leur exposition aux risques financiers avant les auditions hivernales de la DNCG. Le bilan est préoccupant : 3 clubs sont classés dans le rouge, 11 dans l’orange et seulement 17 dans le vert. L’étude croise les derniers comptes disponibles, arrêtés au 30 juin 2025, le bilan des transferts de l’été 2026 et le classement sportif au 16 novembre. Il ne s’agit évidemment pas de prédire les décisions de la DNCG, mais de mesurer les fragilités économiques à partir des informations publiques. Une distinction importante : un mercato bénéficiaire ne signifie pas nécessairement que les comptes sont à l’équilibre. De même, une recapitalisation ne règle pas automatiquement les problèmes structurels.

Premier enseignement : l’OM reste dans le rouge. Pourtant, le club phocéen a bénéficié d’une recapitalisation durant l’été et affiche un solde positif d’environ 50 millions d’euros sur le marché des transferts. Des chiffres qui pourraient laisser penser que la situation s’améliore, mais qui ne suffisent pas à effacer les difficultés accumulées. Toujours sous encadrement de la DNCG, l’OM doit encore composer avec des déficits structurels et une nécessité de réduire ses dépenses. Selon l’analyse de 13Pichado, le club devra poursuivre ses efforts sur sa masse salariale et pourrait notamment être contraint de vendre Igor Paixão. Le calendrier marseillais ajoute à la pression.

L’OL mal en point

L’OM doit passer devant la DNCG début décembre et Stéphane Richard s’attend lui-même à une sanction probable. Dans ce contexte, les ambitions de Grégory Lorenzi pour le mercato hivernal pourraient rapidement se heurter à la réalité économique. Les trois postes ciblés pour renforcer l’effectif ne pourront être travaillés sans tenir compte des impératifs financiers. À Marseille, les départs pourraient donc conditionner les arrivées. La situation de l’Olympique Lyonnais présente des similitudes. Également recapitalisé, le club rhodanien affiche un solde positif d’environ 40 millions d’euros sur le mercato estival. Mais là encore, les recettes issues des transferts ne permettent pas de compenser durablement les déficits structurels.

L’OL reste sous surveillance et doit impérativement réduire ses coûts. Le retour aux revenus de la Ligue des champions ou d’une compétition européenne majeure la saison prochaine apparaît comme un enjeu essentiel pour retrouver de l’air financièrement. Dans cette perspective, Pavel Sulc est identifié comme un joueur susceptible de partir, malgré sa blessure actuelle. Pour les deux Olympiques, le constat est donc assez similaire : les opérations de recapitalisation ont permis de gagner du temps, mais elles ne règlent pas le problème de fond. Sans réduction des dépenses et sans nouvelles recettes, l’équilibre restera difficile à atteindre.

FC Nantes, le dossier le plus préoccupant

Mais le club qui suscite le plus d’inquiétudes dans cette étude est le FC Nantes. Sportivement en grande difficulté, avec une quatorzième place en Ligue 2 au classement retenu par l’analyse, le club ligérien doit également faire face à une situation économique particulièrement fragile. Le principal problème vient d’un modèle financier encore largement construit pour la Ligue 1, alors que les revenus ne suivent plus. Les fonds propres nantais seraient presque épuisés, ce qui réduit considérablement la capacité du club à absorber de nouvelles pertes.

Le solde positif d’environ 26 millions d’euros enregistré sur le marché des transferts ne suffit pas à inverser la tendance. Pas davantage que l’abandon d’une créance par l’actionnaire. L’échec du projet de vente à Phenix Capital constitue une difficulté supplémentaire et laisse le propriétaire face à la perspective de devoir encore supporter des pertes importantes. À Nantes, l’urgence est donc autant économique que sportive. Une remontée rapide en Ligue 1 pourrait évidemment changer la donne, mais le club doit d’abord parvenir à stabiliser ses comptes dans un contexte particulièrement défavorable.

Le Stade Rennais sous surveillance !

Derrière les trois formations classées dans le rouge, onze clubs figurent dans la zone orange. Parmi eux, l’AS Monaco doit notamment composer avec un encadrement de sa masse salariale. Pour retrouver de la flexibilité, le club de la Principauté pourrait être amené à céder certains joueurs à forte valeur marchande. Folarin Balogun, Lamine Camara et Mika Biereth font partie des profils susceptibles d’alimenter les discussions. La situation monégasque reste toutefois moins alarmante que celle des trois clubs en rouge, notamment grâce à la présence de joueurs revendables et à la perspective de revenus européens. L’intérêt de Liverpool pour Lamine Camara illustre d’ailleurs cette capacité à réaliser une opération importante sur le marché des transferts. Monaco valoriserait son milieu de terrain autour de 70 millions d’euros.

Le Stade Rennais figure également parmi les clubs à surveiller. Sa masse salariale particulièrement élevée pourrait imposer des ventes ou une nouvelle intervention de l’actionnaire pour maintenir l’équilibre. Brest, Le Havre, Clermont, Reims et Metz apparaissent aussi dans cette catégorie. Angers, Lorient, Grenoble et Montpellier sont, de leur côté, particulièrement exposés à la diminution des droits TV. Pour ces clubs, les revenus audiovisuels représentent plus de 40 % des recettes hors transferts, ce qui les rend très vulnérables à la crise actuelle du football français. Cette photographie financière dessine déjà les grandes tendances du prochain mercato hivernal. Pour les clubs classés en rouge et en orange, janvier pourrait davantage ressembler à une période de dégraissage qu’à une fenêtre de recrutement ambitieuse.