Libre depuis son départ de l’AJ Auxerre, Christophe Pélissier se dit prêt à reprendre un club et rêve du RC Lens… où Didier Digard vient d’être nommé.

Didier Digard vient à peine de prendre les commandes du RC Lens qu’un autre entraîneur affiche déjà son intérêt pour le club artésien. Libre depuis son départ de l’AJ Auxerre, Christophe Pélissier n’a pas caché son attirance pour les Sang et Or. Le technicien, qui conserve une belle réputation dans le football français, se dit prêt à reprendre du service.

Pélissier rêve du RC Lens

Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien entraîneur auxerrois a évoqué son admiration pour le RC Lens et son envie de rejoindre un jour le club. Une déclaration qui ne passe évidemment pas inaperçue alors que Didier Digard vient tout juste d’être nommé sur le banc lensois. Pélissier tient toutefois à préciser qu’il respecte pleinement le nouvel entraîneur artésien. Son intérêt pour Lens relève davantage d’un rêve professionnel que d’une volonté de provoquer un changement immédiat.

L’entraîneur de 60 ans n’a pas tourné autour du pot lorsqu’il a été interrogé sur son attirance pour le club nordiste. « Lens ne se refuse pas. Il appartient aux plus grands clubs français, surtout de ces dernières années, et il correspond à mes valeurs d’engagement et de solidarité, avec cette ferveur populaire. Mais Lens ne m’a pas contacté », a-t-il expliqué.

Des mots qui témoignent de son attachement à l’identité lensoise. L’ambiance du stade Bollaert-Delelis, la proximité avec les supporters et les valeurs traditionnellement associées au club semblent particulièrement correspondre à sa vision du football.

Souvent avec son staff au Vélodrome…

Pour autant, aucune démarche de la direction artésienne n’est évoquée. Christophe Pélissier sait donc qu’il faudra patienter si l’occasion de rejoindre Lens doit un jour se présenter. En attendant de retrouver un banc, Christophe Pélissier continue de suivre attentivement le football professionnel. Libre depuis son départ de l’AJ Auxerre, il conserve une belle cote auprès des observateurs et des clubs de Ligue 1.

Le technicien a notamment expliqué suivre les rencontres de plusieurs équipes avec son staff. Parmi elles figure l’OM, dont il a observé une rencontre au Vélodrome en Ligue Europa. Son profil et son expérience pourraient donc intéresser de futurs prétendants à la recherche d’un entraîneur disponible.

Du côté du RC Lens, la situation est néanmoins claire : Didier Digard vient d’être nommé et Christophe Pélissier n’a reçu aucun contact du club. Mais sa déclaration a le mérite de poser les choses : si une opportunité venait à se présenter un jour à Bollaert, l’ancien coach d’Auxerre ne réfléchirait visiblement pas longtemps.