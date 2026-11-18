Si Didier Digard ne serait pas contre l’arrivée de Nicolas Douchez dans son staff au RC Lens, les supporters ne seraient pas ravis.

Le nom de Nicolas Douchez pourrait bientôt refaire parler de lui au RC Lens. Alors que Didier Digard souhaiterait renforcer son encadrement technique, l’ancien entraîneur des gardiens du Havre ferait partie des profils susceptibles de rejoindre le staff lensois.

Les supporters ne veut pas revoir Douchez au RC Lens

Une piste qui ne laisserait pas les supporters du RC Lens indifférents. Et visiblement, l’idée est loin de faire l’unanimité dans les tribunes artésiennes. Face à cette possibilité, But! a décidé de sonder ses lecteurs avec une question particulièrement directe : « Un retour de Nicolas Douchez au RC Lens, vous valideriez ? » Les résultats de cette consultation sont assez révélateurs de l’accueil réservé à cette éventuelle arrivée. Sur les personnes ayant participé au sondage, 68,2 % ont répondu négativement. À l’inverse, seuls 31,8 % se disent favorables à un retour de Nicolas Douchez dans l’environnement lensois.

L’écart est donc significatif : près de sept votants sur dix ne souhaitent pas voir l’ancien portier intégrer le staff de Didier Digard. Ce résultat traduit en tout cas une certaine réticence des supporters à l’idée de retrouver Nicolas Douchez au club. Si le technicien artésien peut avoir ses propres arguments sportifs pour envisager cette collaboration, il devra composer avec un avis populaire plutôt défavorable.

Digard face à la défiance des supporters du RC Lens ?

Pour Didier Digard, la question est désormais de savoir si cette piste mérite d’être approfondie malgré les réticences exprimées par une partie importante des supporters. L’arrivée d’un nouveau membre dans un staff technique relève avant tout d’un choix sportif et de la confiance accordée par l’entraîneur à son collaborateur. Mais dans un club aussi passionné que le RC Lens, l’image et l’histoire des personnes susceptibles de rejoindre l’institution ne sont jamais totalement secondaires.

Attention toutefois à ne pas tirer de conclusions définitives : ce sondage ne constitue pas une consultation officielle de l’ensemble des supporters lensois et ne permet pas de connaître la position de la direction. Pour l’heure, aucun retour de Nicolas Douchez n’est acté. Mais si Didier Digard souhaite réellement s’attacher ses services, il sait au moins que cette perspective ne déclenche pas l’enthousiasme chez les supporters artésiens. Le message envoyé par les participants au sondage de But! est, lui, particulièrement clair.