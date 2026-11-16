RC Lens : on sait ce qui a fait capoter le retour de Pierre Sage !

Alors que son retour sur le banc du RC Lens semblait quasiment bouclé, Pierre Sage a finalement été doublé par Didier Digard. Un retournement de situation spectaculaire dont les véritables raisons commencent à émerger. Et à en croire Joseph Oughourlian, les exigences financières du technicien et l’attitude de son entourage ont fait exploser les négociations !

C’est l’un des feuilletons les plus surprenants de ces derniers jours au RC Lens. Après le licenciement de Yannick Cahuzac, Pierre Sage apparaissait comme le grand favori pour retrouver le banc des Sang et Or, seulement quelques mois après son départ pour Crystal Palace. Des discussions avancées avaient même eu lieu entre les deux parties, laissant entrevoir des retrouvailles attendues par une partie des supporters lensois.

Mais contre toute attente, c’est finalement Didier Digard qui a été nommé à la tête du Racing. Un choix qui avait suscité de nombreuses interrogations. Dans un entretien accordé à La Voix du Nord, relayé par Foot01, Joseph Oughourlian a décidé de sortir du silence. Et le président lensois n’a pas mâché ses mots au moment d’expliquer l’échec des négociations avec son ancien entraîneur.

Pierre Sage réclamait 200 000 euros par mois !

Le premier point de friction concernait les prétentions salariales de Pierre Sage. Alors qu’il percevait environ 100 000 euros bruts mensuels lors de son précédent passage dans l’Artois, le technicien aurait cette fois réclamé 200 000 euros bruts par mois, soit le double de son ancien salaire fixe.

Une demande qui aurait particulièrement agacé Joseph Oughourlian, d’autant que Pierre Sage venait de connaître un échec à Crystal Palace.

« Ce n’est pas tellement le salaire, c’est le manque de respect au club (…) Tu reviens et tu me dis que maintenant, tu vaux deux fois plus, alors que tu viens de te faire virer par Crystal Palace ? Déjà, l’attitude n’était pas bonne », a lâché le patron du Racing.

Mais si l’aspect financier a pesé dans la balance, ce n’est visiblement pas lui qui a définitivement condamné le dossier.

Oughourlian accuse les agents de Sage d’avoir fait capoter son retour !

Selon le président lensois, le véritable point de rupture serait venu de l’entourage de Pierre Sage. Joseph Oughourlian reproche notamment aux représentants du technicien d’avoir alimenté une campagne médiatique particulièrement néfaste pour le club.

« Ce qui a tué le deal, ça a été la campagne médiatique que ses agents ont menée », assure le dirigeant, qui accuse également ces derniers d’avoir diffusé des informations erronées sur le fonctionnement interne du Racing.

Une attitude qui aurait définitivement refroidi la direction lensoise. Entre des exigences salariales jugées excessives et une confiance détériorée au fil des discussions, le retour de Pierre Sage serait progressivement devenu impossible.

C’est donc bien davantage qu’une simple question d’argent qui aurait fait échouer les retrouvailles. Du moins selon la version livrée par Joseph Oughourlian.

Le RC Lens a finalement décidé de tourner la page en misant sur Didier Digard. L’ancien entraîneur du Havre hérite d’un groupe fragilisé par une série de mauvais résultats et devra rapidement relancer la machine sang et or. Quant à Pierre Sage, son retour rêvé à Bollaert s’est transformé en rendez-vous manqué. Et après les déclarations particulièrement sévères du président lensois, difficile d’imaginer de nouvelles retrouvailles dans un avenir proche…