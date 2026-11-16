RC Lens : le retour de Nicolas Douchez déjà plombé par un énorme problème

Alors que Didier Digard souhaiterait retrouver Nicolas Douchez au RC Lens pour renforcer son staff, le possible retour de l’ancien gardien pourrait rapidement se heurter à un sérieux problème.

Le RC Lens pourrait connaître un premier dossier sensible depuis l’arrivée de Didier Digard sur son banc. Selon Mohamed Toubache-Ter, le nouvel entraîneur lensois aimerait retrouver Nicolas Douchez, avec lequel il a récemment collaboré au Havre, afin de lui confier un rôle d’entraîneur des gardiens. Une perspective qui est loin de faire l’unanimité.

Un retour à Lens qui pourrait raviver de mauvais souvenirs

Si Didier Digard apprécie visiblement le profil et les compétences de l’ancien portier du PSG, son éventuelle arrivée dans le staff artésien pourrait réveiller de vieux souvenirs chez de nombreux supporters lensois.

La saison 2017-2018 de Nicolas Douchez avait en effet commencé dans un climat particulièrement tendu. Durant l’été 2017, le gardien avait notamment très mal vécu la volonté d’Alain Casanova de le mettre en concurrence avec Jérémy Vachoux. Une situation qui avait provoqué des tensions avec son entraîneur et alimenté les discussions autour d’un possible départ.

Mais c’est surtout quelques mois plus tard que son aventure lensoise avait pris une tournure beaucoup plus délicate.

L’affaire judiciaire, un épisode difficile à oublier

En octobre 2017, Nicolas Douchez avait été placé en garde à vue après une violente altercation avec une femme à Paris. Cette affaire avait provoqué une importante polémique, alors que le joueur était encore sous contrat avec le Racing.

En février 2018, il avait été condamné à une amende de 10 000 euros. Les conséquences de cette affaire avaient également dépassé le cadre sportif. En mars 2018, des supporters lensois avaient notamment déployé une banderole particulièrement explicite à Bollaert : « Battez vos adversaires au lieu de battre vos femmes ».

Un premier obstacle pour Didier Digard ?

Aujourd’hui, Nicolas Douchez pourrait donc retrouver un environnement qu’il connaît parfaitement, mais dans un contexte forcément particulier. D’autant que le poste d’entraîneur des gardiens est actuellement occupé par Cédric Berthelin.

Didier Digard doit d’abord réaliser un audit de son encadrement technique avant d’éventuellement procéder à des changements. Reste une question importante : le RC Lens peut-il réellement envisager le retour d’un ancien joueur dont le passage dans l’Artois avait laissé autant de traces ?

Si le choix sportif appartient évidemment à Didier Digard et à la direction, la réaction des supporters pourrait constituer un véritable obstacle. À Lens, où l’attachement aux valeurs du club et à son image est particulièrement fort, ce dossier pourrait rapidement devenir sensible.