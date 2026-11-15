RC Lens : premier camouflet cuisant pour Digard 

Fraîchement arrivé sur le banc du RC Lens, Didier Digard est déjà confronté à la fronde d’une partie des supporters des Sang et Or.

Le choix de Didier Digard pour prendre les commandes du RC Lens a pris de court une partie de l’environnement du club artésien. Forcément, cette décision a rapidement provoqué des réactions et soulevé des interrogations.

Les supporters du RC Lens pas convaincus par le choix Digard

Pour mesurer la perception de cette nomination, But! a lancé un sondage avec une question directe : « Didier Digard nommé entraîneur à la surprise générale, vous en pensez quoi ? » Et les premières tendances sont sans équivoque parmi les participants. Une large majorité exprime des réserves sur le choix de la direction lensoise.

Les résultats du sondage sont particulièrement sévères pour le nouvel entraîneur. À peine 11,3 % des participants considèrent Didier Digard comme une « bonne alternative ». À l’opposé, 68,8 % estiment sa nomination « totalement incohérente ». Enfin, 20 % préfèrent attendre avant de se prononcer.

Digard a déjà dirigé son premier entraînement au RC Lens

Un écart considérable qui illustre le scepticisme suscité par cette arrivée. Le technicien sait donc qu’il ne bénéficie pas, à ce stade, d’un soutien massif auprès des supporters qui ont participé à cette consultation. Pour Digard, le défi est désormais clair : convaincre sur le terrain. Dans un club où les attentes sont élevées et où l’attachement à l’identité lensoise est particulièrement fort, les résultats seront scrutés de près.

Sa nomination ne fait pas l’unanimité, mais le nouvel entraîneur du RC Lens dispose désormais d’une occasion de répondre aux critiques par le travail et les performances de son équipe. Il a d’ailleurs déjà dirigé son premier entraînement ce samedi à la gaillette, à l’abri des regards indiscrets. Le verdict sportif, lui, reste à venir.