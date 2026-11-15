RC Lens : à peine arrivé, Digard va déjà faire des dégâts 

Nouvel entraîneur du RC Lens, Didier Digard est déjà confronté à un premier choix fort de sa direction.

Deux semaines de repos seulement. Fraîchement licencié par Le Havre, Didier Digard a rapidement retrouvé un banc. Le RC Lens a choisi de lui confier les commandes de son équipe, encore engagée en Ligue des champions, mais fragilisée par plusieurs résultats inquiétants.

Un audit qui pourrait rebattre les cartes dans le staff du RC Lens

Sa première séance d’entraînement était programmée dès ce samedi, signe de l’urgence de la situation. Pour autant, le nouvel entraîneur ne compte pas tout bouleverser dès son arrivée. Selon Foot365, le RC Lens a annoncé la réalisation d’un audit complet du staff technique avant de procéder à d’éventuels ajustements. Digard entend d’abord observer le fonctionnement de son nouvel environnement, évaluer les compétences de chacun et mesurer la complémentarité des membres de l’encadrement.

Plusieurs techniciens sont concernés par cet état des lieux. Bilal Hamdi et Vincent Carlier occupent actuellement les fonctions d’entraîneurs adjoints, tandis qu’Éric Sikora intervient dans le développement de la formation. Cédric Berthelin est chargé des gardiens, alors que Guillaume Ravé supervise le secteur de la performance. Les préparateurs physiques, les analystes vidéo et les autres membres de la cellule technique seront également observés.

Douchez à la place de Berthelin ?

À ce stade, aucune décision officielle n’a été annoncée concernant leur avenir. Mais le message est clair : Digard veut se faire sa propre idée avant de définir l’organisation qui l’accompagnera dans la durée. Les fonctions pourraient donc évoluer, même si personne n’est officiellement écarté. Un dossier attire déjà particulièrement l’attention : celui des gardiens. Le nouvel entraîneur aimerait faire venir Nicolas Douchez pour occuper le poste d’entraîneur des gardiens.

Une éventuelle arrivée qui pourrait remettre en question la place de Cédric Berthelin, dont le travail ferait l’objet de critiques en interne, selon les informations communiquées. Son premier grand chantier au RC Lens ne concerne donc pas uniquement les joueurs : c’est toute l’organisation technique qu’il entend passer au crible.