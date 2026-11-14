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RC Lens : un nouveau latéral droit offert sur un plateau à Digard ?

Par William Tertrin2 min de lecture

Andrija Bulatovic a peut-être dévoilé une nouvelle corde à son arc avec le Monténégro, où il a réalisé une prestation convaincante au poste de latéral droit.

Il y a peut-être une belle option à explorer pour Didier Digard, nouveau coach du RC Lens depuis ce vendredi soir. Face à la Lettonie, dans le cadre de la Ligue des Nations, Andrija Bulatovic a été titularisé au poste de latéral droit avec le Monténégro. Un repositionnement particulièrement intéressant pour le RC Lens.

Bulatovic, une reconversion prometteuse au poste de latéral droit

C’est une information qui pourrait attirer l’attention du staff lensois. Habituellement utilisé dans l’entrejeu, Andrija Bulatovic a été aligné sur le côté droit de la défense monténégrine lors de la victoire face à la Lettonie (2-1), jeudi soir.

Une titularisation qui n’avait rien d’anodin. Le joueur du RC Lens a parfaitement tenu son rôle en disputant 86 minutes de la rencontre. Le contexte rend cette performance encore plus intéressante. En effet, le Monténégro a dû évoluer en infériorité numérique dès la 57e minute après l’expulsion de Stefan Savic. Malgré cela, les Monténégrins ont trouvé les ressources pour s’imposer grâce à un but d’Aleksa Maraš dans le temps additionnel.

Une nouvelle solution en piston ?

Au RC Lens, Andrija Bulatovic est avant tout identifié comme un milieu de terrain. Mais sa polyvalence pourrait rapidement devenir un atout supplémentaire, alors qu’il joue très peu cette saison (409 minutes).

Âgé de 19 ans, le Monténégrin s’offre une petite bouffée d’air frais en sélection. Il est évidemment trop tôt pour imaginer une reconversion définitive, mais une chose est sûre : le RC Lens tient peut-être déjà une solution supplémentaire au poste de latéral droit, ou plutôt de piston, avec Andrija Bulatovic.

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