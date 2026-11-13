RC Lens : Romain Molina lâche de nouvelles bombes sur les tensions en coulisses entre Sage, Leca et Oughourlian ! 

Romain Molina continue de faire quelques révélations croustillantes sur les manoeuvres de Jean-Louis Leca dans les coulisses du RC Lens.

Le RC Lens traverse une période particulièrement agitée. Alors que le club artésien cherche à stabiliser sa situation sportive après le départ de Yannick Cahuzac, les tensions en coulisses continuent d’alimenter les discussions.

Molina décrit des tensions autour de Leca au RC Lens

Et Romain Molina n’a visiblement pas terminé de livrer ses informations sur les rapports de force au sein du RC Lens. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste indépendant cible une nouvelle fois Jean-Louis Leca et évoque des interrogations grandissantes chez Joseph Oughourlian. Romain Molina ne remet pas nécessairement en cause les compétences de Leca dans son travail de directeur sportif. Il distingue plutôt ses qualités professionnelles de sa manière supposée de gérer les rapports de pouvoir au sein du club. « Quand Leca est cadré, il est très bon. Quand il part dans des luttes de pouvoir, ça donne ce que vous avez vu là », explique-t-il. Le journaliste évoque également l’existence de proches du dirigeant qui bénéficieraient de certains avantages, notamment des places VIP pour leurs familles.

Mais c’est surtout la réaction supposée du propriétaire qui retient l’attention. Selon Molina, Joseph Oughourlian commencerait à s’interroger sur certaines pratiques et sur les manœuvres politiques qui agiteraient les coulisses du club. « Au niveau du propriétaire, ça commence un petit peu à grincer des dents, il a compris le manège de ces manigances politiques », affirme-t-il. Des propos particulièrement sévères, qui dessinent le portrait d’une relation potentiellement fragilisée entre le directeur sportif et le propriétaire. Il faut toutefois rappeler qu’il s’agit des informations et de l’analyse de Romain Molina : aucune remise en cause officielle de Jean-Louis Leca par Joseph Oughourlian n’a été annoncée.

Sage, une priorité d’Oughourlian qui ne ferait pas l’unanimité ?

L’autre dossier évoqué par Molina concerne évidemment le retour de Pierre Sage. Le propriétaire du RC Lens en aurait fait sa priorité pour reprendre les commandes de l’équipe première. Après son départ de Crystal Palace, officialisé jeudi, l’ancien entraîneur du Racing est désormais libre de s’engager avec un nouveau club. Mais, selon Molina, Leca ne partagerait pas nécessairement le même enthousiasme.

Le directeur sportif jouerait le jeu de son propriétaire en affichant publiquement son soutien à cette piste, alors qu’il privilégierait d’autres profils. Ces alternatives ne seraient toutefois activées qu’en cas d’échec du retour de Sage. Une version qui contraste avec les informations publiées ces derniers jours. Le dossier Pierre Sage serait en effet travaillé par l’ensemble de la direction, même si plusieurs autres entraîneurs ont été étudiés en parallèle.

Des fuites qui auraient perturbé les négociations avec Crystal Palace

Molina va encore plus loin en évoquant les discussions entre Pierre Sage et Crystal Palace. Selon lui, certaines fuites dans les médias auraient perturbé les négociations autour de l’entraîneur français. « Disons que certaines choses sont assez marrantes, notamment les fuites médiatiques qui ont perturbé les négociations entre Crystal Palace/Sage. Et vous vous doutez bien que ça ne venait pas de ce dernier, qui n’avait aucun intérêt à cela… », glisse-t-il.

Le journaliste laisse ainsi entendre que Jean-Louis Leca pourrait être à l’origine de ces indiscrétions. Une insinuation qui mérite d’être présentée avec prudence : Molina ne fournit pas, dans les propos rapportés, de preuve publique permettant d’établir l’identité de la personne à l’origine de ces fuites. Le contexte rend néanmoins ces déclarations particulièrement sensibles. Joseph Oughourlian souhaite retrouver Pierre Sage, tandis que le directeur sportif est présenté comme susceptible de défendre d’autres options. Au moment où le RC Lens tente de sortir d’une nouvelle crise sur le terrain, les rapports de force en interne pourraient donc devenir un autre sujet brûlant.