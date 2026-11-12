RC Lens Mercato : le PSG a flashé sur le bourreau de Cahuzac

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Auteur d’une prestation remarquée face au RC Lens en Ligue des Champions avec Côme, Nico Paz (22 ans) est bien dans le viseur du PSG en vue du mercato.

Le PSG prépare déjà son prochain mercato estival et Luis Campos semble avoir identifié une nouvelle priorité. Impressionnant sous les couleurs de Côme, Nico Paz aurait particulièrement séduit les dirigeants parisiens.

Le PSG suit Nico Paz depuis deux ans

Sa prestation remarquée face au RC Lens en Ligue des Champions et l’éviction de Yannick Cahuzac qui en a découlé n’a fait que renforcer l’intérêt du champion d’Europe pour le jeune international argentin. Le PSG ne serait pas tombé sous le charme de Nico Paz du jour au lendemain. Selon le compte spécialisé PSG Inside Actu sur X, le club de la capitale suit attentivement l’évolution du milieu offensif argentin depuis près de deux ans.

Ses qualités techniques, sa créativité et sa capacité à faire des différences dans les petits espaces correspondraient parfaitement aux attentes de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol apprécierait particulièrement le profil de ce joueur capable d’évoluer entre les lignes et d’apporter du danger dans les derniers mètres. Sa prestation remarquée face au RC Lens avec Côme (9-1) aurait notamment conforté les Parisiens dans leur intérêt. Le jeune Argentin a démontré qu’il possédait les qualités nécessaires pour se mesurer à des adversaires de haut niveau. Luis Campos et Luis Enrique pourraient donc pousser pour son arrivée lors du prochain mercato estival. Mais Paris est prévenu : il ne sera pas seul à décider de l’avenir du joueur.

Le Real Madrid possède une carte maîtresse

Si Nico Paz appartient actuellement à Côme, le Real Madrid conserve des droits contractuels particulièrement importants sur son ancien joueur. La formation espagnole dispose notamment d’une option prioritaire de rachat assortie d’une clause de 80 millions d’euros, valable l’été prochain. Une situation qui complique considérablement les ambitions parisiennes. Comme le souligne PSG Inside Actu, Côme est bien propriétaire du joueur, mais le Real Madrid conserve une position privilégiée concernant son avenir. Reste à savoir si Florentino Pérez décidera de récupérer son ancien protégé.

Le club madrilène possède déjà plusieurs solutions offensives et créatives, notamment avec Arda Güler, dont l’importance dans l’effectif a considérablement augmenté. Le Real Madrid pourrait donc choisir de ne pas activer son option de rachat, ouvrant potentiellement une fenêtre de tir au PSG. C’est précisément dans ce scénario que le PSF pourrait passer à l’action. Si le Real Madrid renonce à ses droits de rachat et si les autres dispositions contractuelles ne bloquent pas l’opération, le club parisien pourrait intensifier ses discussions avec Côme. Une opportunité particulièrement intéressante pour Luis Enrique, qui verrait en Nico Paz un renfort capable d’apporter davantage de créativité et de solutions dans l’entrejeu parisien. Mais rien n’est encore acquis. Le PSG devra surveiller attentivement les décisions du Real Madrid avant d’envisager une offensive concrète.