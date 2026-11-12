PSG Mercato : Luis Enrique veut tenter un coup de folie au FC Barcelone !

Le PSG et Arsenal sont prêts à passer à l’action pour Frenkie de Jong, mais le milieu néerlandais doit d’abord décider s’il souhaite quitter le FC Barcelone.

Le mercato pourrait réserver un nouveau dossier de taille au PSG. Selon les informations d’El Nacional, Luis Enrique souhaite attirer Frenkie de Jong dans la capitale française. L’entraîneur espagnol apprécie particulièrement le profil du milieu de terrain du FC Barcelone, dont les qualités techniques correspondent à ses exigences dans l’entrejeu.

Mais le PSG n’est pas seul. Mikel Arteta aimerait également récupérer l’international néerlandais pour renforcer Arsenal. Les deux techniciens attendent désormais de connaître les intentions du joueur avant d’envisager une offensive auprès du Barça.

Luis Enrique voit en Frenkie de Jong un renfort idéal pour le PSG

Le profil de Frenkie de Jong plaît beaucoup à Luis Enrique. Capable de décrocher entre les défenseurs pour participer à la première relance, le Néerlandais possède une excellente qualité de conservation du ballon et sait éliminer le pressing adverse grâce à sa conduite de balle.

Des qualités qui pourraient apporter une nouvelle dimension au milieu parisien. L’entraîneur du PSG pourrait l’utiliser devant la défense ou dans un rôle plus avancé, selon les besoins de son équipe.

Toutefois, Paris devra convaincre le principal intéressé. Après avoir retrouvé les terrains à la suite de sa blessure, de Jong souhaite avant tout retrouver une place importante dans l’entrejeu.

Arsenal également intéressé, le dossier Zubimendi en question

La concurrence s’annonce sérieuse puisque Mikel Arteta suit également le dossier. L’entraîneur espagnol apprécierait particulièrement les qualités de de Jong et le considérerait comme une solution pour compenser un éventuel départ de Martín Zubimendi.

Si Arsenal venait à perdre son milieu de terrain espagnol, le Néerlandais deviendrait une cible prioritaire pour prendre le relais dans l’organisation du jeu. Les Gunners pourraient alors se positionner concrètement.

Le Barça garde encore la main sur son avenir

Le FC Barcelone n’a cependant aucune raison de faciliter son départ. Hansi Flick a retrouvé un joueur capable d’apporter de la qualité technique et de la profondeur dans son animation au milieu de terrain.

de Jong peut notamment permettre de faire souffler Pedri et d’offrir davantage de solutions dans la rotation. Sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2029, le Néerlandais reste donc un dossier complexe.

Pour le PSG, la première étape sera de connaître la réponse du joueur. Si Frenkie de Jong accepte l’idée d’un départ, Luis Enrique pourra espérer avancer dans les discussions avec Barcelone. Mais Paris devra faire face à Arsenal dans un dossier où la décision du milieu néerlandais sera déterminante.