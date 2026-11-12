PSG Mercato : coup dur pour Godts, Luis Enrique a déjà trouvé son remplaçant 

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Mika Godts décevant, le PSG s’est déjà tourné vers son possible remplaçant au mercato.

Le PSG semble avoir revu ses plans pour le prochain mercato. Alors que la piste menant à Mika Godts ne semble plus constituer une priorité, les dirigeants parisiens auraient déjà identifié un autre profil pour renforcer le secteur offensif.

El Mala, le nouveau coup de cœur du PSG

Selon PSG Inside Actus, Saïd El Mala (20 ans) figure parmi les joueurs suivis par la cellule de recrutement parisienne. L’international allemand possède plusieurs qualités susceptibles de séduire Luis Enrique. Explosif, technique et particulièrement à l’aise dans les situations de un contre un, le jeune attaquant est capable de faire des différences individuelles et de déstabiliser les défenses adverses.

Sa polyvalence constitue également un argument important. Capable d’évoluer sur le côté gauche, mais aussi de dépanner dans l’axe, El Mala offre plusieurs possibilités tactiques à son entraîneur. Des caractéristiques qui correspondent aux attentes de Luis Campos, toujours attentif aux jeunes talents capables de franchir un nouveau palier dans un environnement compétitif. À Paris, son profil pourrait ainsi représenter une alternative intéressante à Mika Godts, dont la piste ne semble plus aussi prioritaire dans les réflexions parisiennes.

Mais attirer Saïd El Mala dans la capitale ne sera pas une opération facile. Le FC Cologne connaît parfaitement la valeur de son jeune talent et n’a aucune intention de le laisser partir à prix réduit. L’ailier allemand est notamment lié au club jusqu’en 2031, une situation contractuelle qui place les dirigeants allemands en position de force dans les négociations. Toujours d’après PSG Inside Actus, une opération pourrait être envisageable à partir d’une indemnité de transfert avoisinant les 60 millions d’euros. Une somme particulièrement importante pour un joueur de 20 ans, même si son potentiel et ses qualités offensives expliquent les exigences de Cologne.

Le FC Barcelone menace déjà un dossier à 60 M€

Le PSG devra donc réfléchir à l’opportunité d’investir un tel montant pour attirer un élément encore en phase de progression. Luis Campos devra notamment évaluer sa capacité à s’imposer rapidement dans un effectif parisien particulièrement concurrentiel.Comme souvent lorsqu’un jeune talent européen commence à attirer les regards, Paris ne serait pas seul sur le dossier.

Le FC Barcelone suivrait également l’évolution de Saïd El Mala. Une concurrence qui pourrait compliquer les ambitions parisiennes et obliger Luis Campos à se positionner rapidement si le club décide de transformer son intérêt en véritable offensive. Pour Luis Enrique, l’arrivée d’un joueur aussi explosif pourrait représenter une option supplémentaire dans son animation offensive. Sa capacité à éliminer son adversaire direct et à apporter de l’imprévisibilité dans les derniers mètres correspond à des qualités particulièrement recherchées dans le système parisien. Reste maintenant à savoir si le PSG acceptera les exigences financières du FC Cologne.