PSG : Dembélé prend une énorme secousse venue du FC Barcelone

Actuellement blessé dans les rangs du PSG, Ousmane Dembélé (29 ans) a vu ses vieux démons ressurgir au FC Barcelone.

Ousmane Dembélé a parcouru un sacré chemin depuis son passage au FC Barcelone. Désormais Ballon d’Or et figure majeure du PSG, l’attaquant français est notamment reconnu pour son activité et son investissement dans le pressing.

Xavi n’avait pas confiance en Dembélé au Barça

Pourtant, sous les ordres de Xavi au FC Barcelone, ses qualités défensives ne faisaient pas l’unanimité. C’est Alberto Edjogo, ancien joueur professionnel et consultant pour DAZN, qui a raconté cette anecdote dans le podcast Offsiders. Invité à une réunion privée avec plusieurs analystes, il avait interrogé Xavi sur son choix de faire défendre ses latéraux avec les milieux de terrain plutôt qu’avec les ailiers.

La réponse de l’ancien entraîneur du Barça aurait été particulièrement révélatrice de ses réserves concernant Dembélé : « Il a beaucoup de qualités, mais je ne suis pas convaincu qu’il fasse le pressing ni qu’il empêche le ballon de circuler pour obliger le latéral adverse à jouer vers l’intérieur. Je préfère que ce soit Frenkie de Jong qui s’en charge, par exemple. »

Au PSG, Dembélé a changé de dimension

Le technicien espagnol ne se serait pas uniquement appuyé sur une impression visuelle. Selon le témoignage d’Edjogo, Xavi disposait d’un système d’analyse permettant d’évaluer précisément les actions réalisées par ses joueurs. Les chiffres attribués à Dembélé étaient alors assez sévères : 60 % de ses actions étaient considérées comme mal exécutées. Mais les 40 % restantes comportaient aussi une forte dose de danger. « Parmi celles qu’il réussit, 10 % sont des occasions de but », aurait expliqué Xavi. Le constat était donc contrasté : le Français pouvait faire basculer une rencontre grâce à ses qualités offensives, mais son entraîneur ne semblait pas pleinement convaincu par sa régularité et son implication sans ballon.

Le contraste avec son rôle actuel au PSG est particulièrement frappant. Sous les ordres de Luis Enrique, Ousmane Dembélé s’est imposé comme l’un des joueurs majeurs du système parisien. Son activité défensive et sa capacité à déclencher le pressing font désormais partie de ses principales contributions au collectif. L’ancien crack du FC Barcelone est même régulièrement utilisé dans un rôle axial, où il peut participer à la première ligne de pression et gêner les relances adverses. Une évolution importante pour un joueur longtemps davantage associé à ses dribbles, à sa vitesse et à sa créativité.