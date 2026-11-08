PSG Mercato : Paris tient une nouvelle piste qui domine les U21 ?

Ibrahim Maza figure parmi les milieux relayeurs et offensifs de moins de 21 ans les plus performants des cinq grands championnats. Le profil de l’international algérien, associé au PSG, se détache aux côtés de Can Uzun.

Maza et Uzun prennent les commandes

Le vivier de jeunes milieux ne manque pas de relief en Europe. Dans son dernier classement statistique, Data’Scout place Ibrahim Maza et Can Uzun en tête des meilleurs relayeurs et milieux offensifs U21 évoluant dans les cinq grands championnats.

Les deux joueurs possèdent, selon cette analyse, les qualités nécessaires pour animer le prochain mercato estival. Une arrivée d’Uzun à Arsenal est évoquée, tandis que Maza est associé au PSG. À ce stade, il s’agit toutefois de destinations possibles et non d’opérations annoncées comme avancées.

Pour Paris, le profil de l’international algérien s’inscrirait dans une politique tournée vers des éléments prometteurs, capables de progresser au plus haut niveau. Reste à savoir si cet intérêt supposé prendra une forme plus concrète au fil de la saison.

La Bundesliga confirme son savoir-faire

Ce classement fait surtout la part belle à la Bundesliga, devenue une référence dans le développement des jeunes milieux. Arijon Ibrahimovic enchaîne ainsi les prestations encourageantes lors de son prêt à Augsbourg, après son passage à Heidenheim. Ses grosses qualités athlétiques ressortent, tout comme son classement dans le top 5 % en matière de passes décisives attendues, même si celles-ci n’ont pas encore été récompensées.

Uzun et Maza dominent le classement des meilleurs milieux relayeurs et offensifs U21. Les deux joueurs ont les arguments pour vivre un gros transfert l’été prochain. — @DataScout_ https://twitter.com/DataScout_/status/2119481529189495229

Wael Mohya constitue l’autre nom à suivre de près. À seulement 17 ans, le jeune Allemand affiche des statistiques jugées particulièrement impressionnantes pour son âge. Il apparaît comme le principal U18 de cette sélection.

Avom, le représentant de la Ligue 1

La Ligue 1 n’est représentée que par Avom. Le Camerounais se situe dans le top 1 % pour les passes progressives et dans le top 10 % concernant les duels défensifs gagnés. Des données déjà solides la saison dernière et qui confirment sa régularité.

De son côté, King réussit un gros début de saison malgré les difficultés de Fulham. À 19 ans, sa capacité à remporter des duels offensifs en Premier League retient particulièrement l’attention. Manzambi se montre également performant à Aston Villa, bien que son poste ne soit toujours pas clairement défini.

Mora retrouve de l’élan à Rome

Après Porto, Mora semble avoir relancé sa trajectoire à la Roma. Le Portugais figure dans le top 4 % pour les buts et dans le top 2 % pour les passes décisives attendues. Son efficacité reste donc l’un de ses principaux arguments.

Miller et Banzuzi complètent ce panorama avec des qualités davantage fondées sur l’énergie et le jeu sans ballon. Banzuzi se classe notamment dans le top 7 % pour les duels défensifs gagnés et dans le top 8 % dans les airs. Un tableau dense, dominé par la Bundesliga, mais dans lequel Maza s’installe déjà comme une piste à surveiller pour le PSG.