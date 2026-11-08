PSG Mercato : le Barça recalé pour Pacho, Deco fonce sur un autre Parisien !

Le PSG ne compte pas se séparer de Willian Pacho, considéré comme un pilier de sa défense. Face à cette porte fermée, le FC Barcelone de Deco et Hansi Flick pourrait se tourner vers un autre Parisien.

Le PSG pourrait contrarier les plans du FC Barcelone lors du prochain mercato hivernal. Alors que Deco cherche à renforcer la défense catalane pour janvier 2027, le club parisien entend conserver Willian Pacho, devenu incontournable dans le projet de Luis Enrique. Une position qui pousse les Blaugrana à explorer d’autres possibilités, notamment celle de Lucas Beraldo.

Le PSG ferme la porte à Willian Pacho

Le dossier Willian Pacho s’annonce particulièrement compliqué pour le Barça. Le défenseur équatorien s’est imposé comme une référence dans l’arrière-garde parisienne et bénéficie de la confiance de Luis Enrique. Sous contrat jusqu’en 2031, le joueur représente un élément central de la stratégie sportive du PSG.

Paris n’a donc aucune raison de faciliter son départ en janvier. Sa solidité, son agressivité dans les duels et sa complémentarité avec les autres défenseurs en font un joueur difficile à remplacer. Pour Deco, cette situation oblige à revoir les priorités. Le directeur sportif barcelonais doit trouver un défenseur capable de renforcer immédiatement l’équipe de Hansi Flick, sans compromettre les finances du club.

Lucas Beraldo, une alternative parisienne pour Deco

Et selon le site Fichajes, Lucas Beraldo apparaît comme une solution potentielle pour le FC Barcelone. Le défenseur brésilien possède des qualités techniques intéressantes pour le jeu de possession recherché par Flick. Sa capacité à relancer proprement et à évoluer dans l’axe correspond aux besoins du club catalan.

À Paris, la concurrence reste néanmoins importante. Marquinhos, Pacho et Illia Zabarnyi occupent une place importante dans la rotation défensive, ce qui pourrait limiter les opportunités du Brésilien, qui est d’ailleurs monté d’un cran pour évoluer milieu défensif. Un éventuel départ de Beraldo pourrait être étudié sous la forme d’un prêt, mais il semble difficile d’imaginer le PSG accepter de renforcer un concurrent européen en facilitant son départ vers le Barça.

Deco doit composer avec un budget limité

Le Barça travaille sur plusieurs profils pour janvier, avec notamment Fikayo Tomori, Lisandro Martínez, Piero Hincapié, Jorrel Hato, Vitor Reis et Jonathan Tah.

La situation économique catalane reste toutefois un obstacle. Selon les informations évoquées dans la presse espagnole, le club disposerait d’une marge salariale estimée entre 3 et 4 millions d’euros, ce qui favorise les opérations en prêt ou les opportunités contractuelles.

Le PSG pourrait ainsi indirectement orienter le mercato barcelonais. En refusant de céder Pacho, Paris oblige Deco à regarder ailleurs, avec Beraldo comme piste potentielle. Reste à savoir si Luis Enrique acceptera de laisser partir un défenseur dont le profil pourrait encore être précieux dans la rotation parisienne, en défense et au milieu.