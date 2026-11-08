PSG : Paris a signé son nouveau Messi !

Le PSG pourrait avoir réalisé un joli coup avec Mika Godts : la pépite belge impressionne déjà et suscite une comparaison très flatteuse avec Lionel Messi.

Le débat a animé le plateau de l’After Foot sur RMC Sport après la victoire du PSG contre Troyes (1-0). Au moment d’évoquer les qualités de Mika Godts, Maxime Chanot n’a pas hésité à faire une comparaison particulièrement flatteuse avec Lionel Messi.

« Je trouve qu’il y a un peu de Messi. Attention, toutes proportions gardées, je te parle sur sa première touche de balle. La manière dont il contrôle ce ballon », a expliqué le consultant.

Un compliment qui n’est évidemment pas passé inaperçu. Pour Chanot, l’ailier belge possède une qualité technique rare et mérite surtout qu’on lui laisse du temps pour exprimer tout son potentiel.

Walid Acherchour pointe un manque de confiance

De son côté, Walid Acherchour s’est montré un peu plus mesuré. S’il reconnaît le très bon rapport au ballon du jeune Belge, il estime que celui-ci manque encore d’assurance.

« Je le trouve timide. Il lève le doigt à chaque fois qu’il a le ballon, il a besoin d’avoir l’approbation du professeur pour aller au tableau », a-t-il notamment lancé.

L’observateur met également en garde contre son élégance balle au pied, qui pourrait parfois masquer un manque d’efficacité dans certaines situations.

Le PSG tient-il une future pépite ?

En recrutant Mika Godts en provenance de l’Ajax Amsterdam, le PSG a mis la main sur l’un des grands espoirs du football belge. Le jeune ailier sortait d’une saison particulièrement convaincante avec 17 buts et 15 passes décisives en 44 rencontres toutes compétitions confondues. Des statistiques qui témoignent de son potentiel offensif, même s’il a mis un peu de temps à marquer son premier but (le 26 octobre dernier contre l’OL).

La comparaison avec Messi reste évidemment à prendre avec énormément de recul. Mais Maxime Chanot en est convaincu : Mika Godts pourrait bien devenir une très belle surprise dans les années à venir. Au PSG, les supporters ne demandent désormais qu’à voir la suite !