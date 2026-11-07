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PSG : Lionel Messi a fait un nouveau coup de crasse à Paris !

Par William Tertrin2 min de lecture

Plus de trois ans après son départ du PSG, Lionel Messi fait de nouveau parler de lui en France. En cause : un détail sur son sac personnalisé qui risque de ne pas plaire aux supporters parisiens.

La photo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Arrivé au centre d’entraînement de l’Inter Miami avec son sac à maté personnalisé, Lionel Messi a affiché plusieurs écussons qui racontent son histoire. On y retrouve notamment ceux du FC Barcelone, de Newell’s Old Boys, de l’Inter Miami et de la sélection argentine. Quatre symboles forts de sa carrière, mais un grand absent : le Paris Saint-Germain.

Un détail qui n’a évidemment pas échappé aux supporters parisiens. Entre 2021 et 2023, le champion du monde a pourtant porté le maillot du PSG pendant deux saisons. Une période durant laquelle il a disputé 75 rencontres, inscrit 32 buts et délivré 34 passes décisives. Il a également remporté deux titres de champion de France.

Un passage à Paris qui n’a pas laissé que de bons souvenirs

Si cette absence intrigue autant, c’est aussi parce que l’aventure parisienne de Messi s’est terminée dans un climat particulièrement tendu. Malgré un effectif impressionnant aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé, le PSG n’a pas réussi à atteindre ses ambitions européennes. Les éliminations successives en Ligue des champions ont notamment contribué à fragiliser la relation entre l’Argentin et une partie des supporters.

Après la Coupe du monde 2022 remportée avec l’Argentine face à la France, Messi a également connu un accueil parfois hostile au Parc des Princes. Son départ à l’été 2023, à l’expiration de son contrat, a définitivement refermé ce chapitre.

Un oubli volontaire ?

Forcément, le choix des écussons présents sur son sac alimente les spéculations. Certains supporters y voient un petit tacle adressé à son ancien club, tandis que d’autres estiment qu’il s’agit simplement d’une sélection personnelle des équipes auxquelles il reste le plus attaché.

Une chose est certaine : plus de trois ans après son départ, le passage de la Pulga dans la capitale continue de faire parler. Et cette fois, il aura suffi d’un simple sac à maté pour relancer le débat !

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