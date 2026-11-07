PSG : la compo de Luis Enrique face à Troyes est connue

Voici la compo officielle du PSG pour affronter l’ESTAC Troyes.
Ce samedi soir, le PSG reçoit l’ESTAC Troyes pour la 10e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Luis Enrique. Coup d’envoi à 21h05 au Parc des Princes.
La compo du PSG
Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Mayulu, Vitinha (cap), Ruiz – Doué, Torres, Godts.
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Classement Ligue 1
1er / 18
20 pts · 9 matchs · 6V 2N 1D · +11
VVVVV
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- VVillarreal 0-6 PSG
- VLe Havre AC 1-5 PSG
- VPSG 2-0 OL