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PSG : la compo de Luis Enrique face à Troyes est connue

Par William Tertrin1 min de lecture
Luis Enrique (PSG)

Voici la compo officielle du PSG pour affronter l’ESTAC Troyes.

Ce samedi soir, le PSG reçoit l’ESTAC Troyes pour la 10e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Luis Enrique. Coup d’envoi à 21h05 au Parc des Princes.

La compo du PSG

Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Mayulu, Vitinha (cap), Ruiz – Doué, Torres, Godts.

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