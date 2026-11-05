PSG Mercato : Paris a jeté son dévolu sur un ailier qui affole l’Europe

À seulement 19 ans, l’ailier ghanéen Prince Amoako Junior aurait attiré l’attention du PSG, séduit par son potentiel et ses qualités techniques.

Le PSG continue de prospecter à l’international pour préparer l’avenir. Selon les informations rapportées par Ghanasoccernet, le club de la capitale suivrait attentivement la situation de Prince Amoako Junior, jeune ailier gauche ghanéen évoluant au FC Nordsjaelland, au Danemark.

Âgé de 19 ans et évalué à 8 millions d’euros par Transfermarkt, le joueur serait notamment apprécié pour ses qualités athlétiques, sa vitesse et sa capacité à faire des différences dans les situations offensives. Des caractéristiques qui correspondraient au profil de jeunes talents que le PSG souhaite attirer pour renforcer son projet sportif sur le long terme.

Le PSG face une concurrence européenne

Le dossier pourrait toutefois s’avérer compliqué pour les dirigeants parisiens. Plusieurs clubs européens auraient également manifesté leur intérêt pour le jeune Ghanéen, notamment en Allemagne. Son profil serait ainsi suivi de près sur le marché des jeunes talents.

Arrivé à Nordsjaelland en février 2025 en provenance de l’académie Right to Dream, Prince Amoako Junior est sous contrat avec le club danois jusqu’en juin 2030. Une situation qui place son club en position de force dans d’éventuelles négociations. Reste à savoir si Luis Enrique et la direction sportive décideront de miser sur cette jeune pépite ghanéenne.