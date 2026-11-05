À LA UNE · PSG
INFO BUT!OM : CMA CGM sort du silence et dément le rachat de ce club historique 
PSG Mercato : Paris a jeté son dévolu sur un ailier qui affole l’Europe
FC Barcelone Mercato : Deco prêt à chiper au PSG le nouveau patron de la L1
INFO BUT!OM : CMA CGM sort du silence et dément le rachat de ce club historique 
PSG Mercato : l’agent de Luis Enrique lui ferme une porte à un milliard au FC Barcelone 
PSG Mercato : énorme coup de tonnerre pour le remplaçant de Kvaratskhelia en janvier ! 
INFO BUT!OM : CMA CGM sort du silence et dément le rachat de ce club historique 
Ligue des Champions : le RC Lens humilié par Côme, le Real Madrid rejoint le PSG
PSG, FC Barcelone Mercato : c’est confirmé pour Pacho !
INFO BUT!OM : CMA CGM sort du silence et dément le rachat de ce club historique 
FC Barcelone Mercato : après Pacho, Deco fonce sur un joueur inattendu du PSG ! 
PSG : l’IA brise le rêve de triplé des Parisiens en Ligue des Champions
INFO BUT!OM : CMA CGM sort du silence et dément le rachat de ce club historique 
PSG : Pierre Ménès secoue un Parisien après la démonstration à Villarreal 
PSG Mercato : Ibrahim Maza ouvre grand la porte à Paris ! 
INFO BUT!OM : CMA CGM sort du silence et dément le rachat de ce club historique 

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : Paris a jeté son dévolu sur un ailier qui affole l’Europe

Par William Tertrin1 min de lecture

À seulement 19 ans, l’ailier ghanéen Prince Amoako Junior aurait attiré l’attention du PSG, séduit par son potentiel et ses qualités techniques.

Le PSG continue de prospecter à l’international pour préparer l’avenir. Selon les informations rapportées par Ghanasoccernet, le club de la capitale suivrait attentivement la situation de Prince Amoako Junior, jeune ailier gauche ghanéen évoluant au FC Nordsjaelland, au Danemark.

Âgé de 19 ans et évalué à 8 millions d’euros par Transfermarkt, le joueur serait notamment apprécié pour ses qualités athlétiques, sa vitesse et sa capacité à faire des différences dans les situations offensives. Des caractéristiques qui correspondraient au profil de jeunes talents que le PSG souhaite attirer pour renforcer son projet sportif sur le long terme.

Le PSG face une concurrence européenne

Le dossier pourrait toutefois s’avérer compliqué pour les dirigeants parisiens. Plusieurs clubs européens auraient également manifesté leur intérêt pour le jeune Ghanéen, notamment en Allemagne. Son profil serait ainsi suivi de près sur le marché des jeunes talents.

Arrivé à Nordsjaelland en février 2025 en provenance de l’académie Right to Dream, Prince Amoako Junior est sous contrat avec le club danois jusqu’en juin 2030. Une situation qui place son club en position de force dans d’éventuelles négociations. Reste à savoir si Luis Enrique et la direction sportive décideront de miser sur cette jeune pépite ghanéenne.

PSG en ce moment

Classement Ligue 1

1er / 18

20 pts · 9 matchs · 6V 2N 1D · +11

VVVVV

Prochain match

Logo PSGPSGLogo ES Troyes ACES Troyes AC

· Ligue 1 J10

11,08N9,00217,00Cotes PMU

Nos pronos Ligue 1 de la journée →

Derniers résultats
  • VVillarreal 0-6 PSG
  • VLe Havre AC 1-5 PSGprono ✓
  • VPSG 2-0 OL
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters du PSG 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
PSG
Recommandé pour les supporters du PSG
Les Parisiens lisent aussi

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot