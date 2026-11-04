La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Cible du PSG au mercato, Ibrahim Maza (Leverkusen, 20 ans) a ouvert grand la porte au club de la capitale.

Le PSG pourrait avoir une belle carte à jouer dans le dossier Ibrahim Maza. Alors que le jeune talent du Bayer Leverkusen est annoncé parmi les profils suivis par le club parisien, ses dernières déclarations risquent de retenir l’attention des dirigeants franciliens.

« Un énorme rêve » de jouer au PSG

Interrogé par RTL et Sky Sport, l’international algérien a clairement affiché son attirance pour Paris. Et ses propos ne laissent guère de place au doute : l’idée de rejoindre le PSG un jour le fait rêver.Ibrahim Maza n’a pas cherché à dissimuler son admiration pour le club de la capitale. Interrogé sur la possibilité de porter un jour le maillot parisien, le joueur de 20 ans a répondu sans détour.

« Bien sûr, ce serait un énorme rêve de jouer un jour pour un si grand club. Je pense que nous savons tous à quel point Paris est un immense club, a-t-il déclaré. C’est l’un des meilleurs clubs au monde, aux côtés du Real Madrid, de Barcelone et d’Arsenal. » Une déclaration forte de la part d’un joueur qui évolue actuellement au Bayer Leverkusen. Maza place ainsi le PSG parmi les références européennes et assume son ambition de rejoindre, à terme, une formation de cette dimension.

Le PSG peut-il en profiter au mercato ?

Le milieu offensif algérien a également expliqué que rejoindre une telle équipe constituait un objectif pour lequel il travaille au quotidien : « Jouer pour un club comme celui-là est quelque chose vers quoi je travaille, non seulement moi, mais aussi de nombreux autres footballeurs. » De quoi alimenter les spéculations autour d’un éventuel transfert à Paris. Le PSG sait désormais que le joueur ne serait pas insensible à son intérêt.

À 20 ans, Maza représente un profil tourné vers l’avenir, avec une marge de progression qui pourrait séduire Luis Enrique et sa direction sportive. Reste toutefois une étape essentielle : l’admiration ne vaut pas accord. Ces déclarations ne signifient pas qu’un transfert est imminent, ni que des négociations ont été engagées avec Leverkusen. Mais si Paris décide de passer concrètement à l’action, le club de la capitale pourra au moins compter sur une chose : Ibrahim Maza ne ferme absolument pas la porte à cette destination.