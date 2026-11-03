La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le PSG et le FC Barcelone sont encore intéressés par Eli Junior Kroupi (20 ans) en vue du prochain mercato…

L’attaque du PSG connaît quelques difficultés cette saison. La blessure de Khvicha Kvaratskhelia et les pépins physiques récurrents d’Ousmane Dembélé fragilisent les options offensives de Luis Enrique.

Le PSG cherche des solutions pour renforcer son attaque

Dans le même temps, les nouveaux venus Mika Godts et Ferran Torres doivent encore poursuivre leur adaptation. Plusieurs pistes sont ainsi évoquées pour renforcer le secteur offensif. Le nom d’Ibrahim Maza, qui évolue au Bayer Leverkusen, a notamment circulé. Les jeunes Parisiens Senny Mayulu et Quentin Ndjantou pourraient également bénéficier de davantage de temps de jeu dans les prochaines semaines. Mais une autre piste, déjà évoquée lors du précédent mercato estival, revient sur le devant de la scène : celle d’Eli Junior Kroupi.

Selon le Mirror, le PSG suivrait toujours la situation de l’attaquant de Bournemouth. Le club parisien ne serait toutefois pas seul dans ce dossier : Arsenal, le Bayern Munich et le FC Barcelone seraient également intéressés. Le champion d’Europe en titre avait déjà manifesté son intérêt l’été dernier. À cette époque, Kroupi n’aurait pas été insensible à la perspective de rejoindre la capitale française. La concurrence s’annonce donc importante pour les clubs intéressés, d’autant que le joueur possède une marge de progression qui attire plusieurs grandes formations européennes.

Kroupi retrouve des couleurs après sa blessure

L’ancien joueur du FC Lorient revient progressivement à la compétition après une fracture du cinquième métatarsien du pied droit. Il a effectué trois entrées en jeu depuis son retour, après sa blessure survenue face à Manchester United le 25 octobre. Ce week-end contre Leeds, il a même retrouvé le chemin des filets en inscrivant son premier but de la saison. Un signal encourageant pour l’attaquant français, qui pourrait retrouver progressivement du rythme.

Le dossier s’annonce particulièrement compliqué sur le plan financier. Eli Junior Kroupi est sous contrat avec Bournemouth jusqu’en 2030, ce qui place les Cherries en position de force dans les négociations. Selon le Mirror, les exigences pourraient dépasser les 100 millions d’euros. L’été dernier déjà, des montants très élevés étaient évoqués pour le joueur recruté pour environ 13 millions d’euros en 2025. Le PSG et le Barça savent donc à quoi s’attendre s’ils souhaitent passer à l’action. Pour janvier, la piste Kroupi est à suivre, mais Bournemouth n’a aucune raison de faciliter son départ à bas prix.