La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Conscient des soucis défensifs du FC Barcelone, Hansi Flick aurait déjà demandé à sa direction de lui offrir un défenseur central en janvier.

Le FC Barcelone prépare-t-il un gros coup pour janvier ? Les dernières difficultés défensives des Blaugrana auraient poussé Hansi Flick à revoir ses priorités. Après les revers face au PSG (2-4) en Ligue des champions et au Real Madrid (1-2) en Liga, l’entraîneur allemand souhaiterait disposer d’une solution supplémentaire dans l’axe de sa défense.

Finn Jeltsch, la nouvelle priorité de Hansi Flick ?

L’été dernier, le technicien du FC Barcelone avait pourtant refusé de recruter un défenseur central, malgré des discussions autour de plusieurs profils, dont Cristian Romero, finalement parti à l’Atlético de Madrid selon les informations rapportées. Mais les blessures récurrentes au sein de l’effectif auraient changé la donne. Xavi Espart, Eric Garcia, Jules Koundé et Andreas Christensen figureraient parmi les joueurs indisponibles au moment évoqué par ces informations.

D’après Sport, le Barça aurait jeté son dévolu sur Finn Jeltsch, défenseur central allemand de 20 ans évoluant à Stuttgart. Le joueur correspondrait au profil recherché par le staff catalan, séduit par ses qualités techniques et sa maturité malgré son jeune âge. Jeltsch se distinguerait notamment par sa qualité de relance, son intelligence dans la lecture du jeu et sa capacité à anticiper les mouvements adverses.

Sa robustesse dans les duels constituerait également un atout pour une équipe qui cherche davantage de sécurité dans son secteur défensif. Ces qualités pourraient correspondre aux exigences de Hansi Flick, qui privilégie une défense capable de défendre haut tout en participant activement à la construction du jeu. Le recrutement d’un tel profil permettrait aussi au Barça d’anticiper les besoins futurs de son arrière-garde, en misant sur un joueur disposant encore d’une importante marge de progression.

Un prix supérieur à 50 millions d’euros ?

Le principal obstacle reste toutefois financier. Selon les informations évoquées, Stuttgart pourrait réclamer une somme dépassant les 50 millions d’euros pour laisser partir son jeune défenseur. Une telle opération représenterait un investissement conséquent pour le FC Barcelone, dont la situation économique impose toujours une gestion rigoureuse des dépenses.

Même si les finances du club se sont améliorées ces dernières années, les dirigeants doivent continuer à surveiller leur capacité à recruter. Le Barça pourrait donc être contraint de réaliser une vente avant de passer concrètement à l’action. Plusieurs joueurs sont susceptibles d’alimenter les discussions, parmi lesquels Alejandro Baldé, dont un éventuel départ a été évoqué.

Pour la direction catalane, le défi sera de trouver le juste équilibre entre le renforcement de l’effectif et les impératifs financiers. Car si Hansi Flick souhaite disposer d’un nouveau défenseur dès janvier, les moyens nécessaires pour conclure le dossier ne sont pas forcément disponibles immédiatement.