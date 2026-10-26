FC Barcelone : le verdict est tombé pour la jeune pépite blaugrana

Touché lors de la défaite du FC Barcelone face au Real Madrid dimanche soir (1-2), Xavi Espart connaît la durée de son indisponibilité. Le jeune Espagnol de 19 ans va rester éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

Une blessure à la cheville droite

Le verdict est tombé ce lundi pour Xavi Espart. Sorti blessé après un tacle appuyé d’Aurélien Tchouaméni lors du Clasico perdu contre le Real Madrid, la jeune pépite du Barça souffre d’une lésion de la syndesmose de la cheville droite.

Le FC Barcelone a communiqué au lendemain de la rencontre afin de préciser la nature de la blessure de son joueur. « Les examens ont confirmé que Xavi Espart souffre d’une lésion syndesmotique à la cheville droite, contractée à la suite d’un choc avec un joueur adverse lors du match contre le Real Madrid », indique le club catalan.

Environ sept semaines d’absence

Le Barça estime la durée de son indisponibilité à environ sept semaines. Si ce délai est respecté, le jeune Barcelonais ne devrait donc pas retrouver la compétition avant la mi-décembre. Une durée qui pourra évoluer en fonction de sa récupération et de la réaction de sa cheville au protocole de soins.

Officiel : Xavi Espart sera absent environ sept semaines. Le jeune joueur du Barça souffre d’une lésion de la syndesmose de la cheville droite. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2114700619189739866

Comme le relaie également Foot Mercato, cette longue absence constitue un sérieux contretemps pour le joueur de 19 ans. Xavi Espart devra désormais observer une période de repos avant d’entamer progressivement sa rééducation.

Un Clasico coûteux pour le Barça

Cette blessure vient alourdir le bilan d’une soirée déjà délicate pour les Blaugrana. Battu à domicile par le Real Madrid (1-2), le FC Barcelone a également perdu l’un de ses éléments prometteurs sur une action traumatique en cours de match.

Le communiqué médical catalan reste mesuré et ne donne aucune date précise pour son retour à l’entraînement collectif. Il confirme toutefois que Xavi Espart manquera une partie importante des prochaines semaines de compétition.

Une reprise qui ne sera pas précipitée

À 19 ans, l’Espagnol devra surtout prendre le temps de soigner complètement cette blessure à la cheville. Le délai annoncé par le Barça demeure une estimation et le club devrait suivre attentivement chaque étape de sa convalescence avant de lui permettre de renouer avec les séances collectives, puis avec la compétition.

Après ce Clasico marqué par la défaite et sa sortie sur blessure, Xavi Espart est donc attendu au mieux aux portes de la deuxième moitié du mois de décembre.