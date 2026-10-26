PSG, OL : le verdict est tombé pour Luis Campos avant le Ballon d’Or

Alors que le PSG reçoit l’OL au moment même où se tiendra la cérémonie du Ballon d’Or à Londres, Luis Campos a arrêté son choix. Le conseiller sportif parisien privilégie le rendez-vous du Parc des Princes, comme Marquinhos.

Luis Campos sera au Parc des Princes

La délégation parisienne attendue à Londres se précise. Selon les informations de CulturePSG, Luis Campos assistera ce lundi soir au choc entre le PSG et l’OL depuis les tribunes du Parc des Princes. Le conseiller sportif de QSI ne se rendra donc pas à la 70e cérémonie du Ballon d’Or.

Le Portugais avait déjà effectué un choix similaire l’année dernière. Alors que la cérémonie était organisée au Théâtre du Châtelet, il avait accompagné l’équipe parisienne au Vélodrome. La priorité donnée au terrain se confirme ainsi pour l’un des principaux décideurs du club de la capitale.

Marquinhos fait le même choix

Luis Campos ne sera pas le seul cadre du PSG à rester auprès du groupe. Blessé, Marquinhos devrait également suivre PSG-OL au Parc plutôt que de rejoindre Londres. Ousmane Dembélé, lui aussi forfait pour cette rencontre, est en revanche attendu en Angleterre avec une quinzaine de proches. Tenant du trophée remporté en 2025, l’attaquant figure encore parmi les 30 nommés.

On vous en parlait samedi : Luis Enrique avait déjà exposé sa position sur le calendrier et l’absence de report du match dans notre précédent point sur le dossier PSG-OL et le Ballon d’Or. La décision de Luis Campos constitue désormais le principal développement à quelques heures des deux événements.

Plusieurs joueurs du PSG vont manquer la cérémonie du Ballon d’Or. Avec le choc face à l’OL programmé ce lundi, plusieurs Parisiens nommés devraient faire l’impasse sur Londres. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2113638977068585272

Encore deux incertitudes dans la délégation

La présence de Nasser Al-Khelaïfi à la cérémonie n’est pas encore acquise. Le président parisien se trouve à Londres depuis le week-end, mais sa décision pourrait seulement intervenir au dernier moment. L’incertitude concerne également Nuno Mendes, blessé et nommé parmi les 30 finalistes.

Khvicha Kvaratskhelia, qui doit prochainement se rendre au Qatar afin d’être opéré du genou droit, ne fera pas le déplacement. Les autres Parisiens concernés par les différents trophées resteront au Parc : Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery, Matvey Safonov ainsi qu’Achraf Hakimi, Willian Pacho, Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves et Ferran Torres. Pour une large partie du PSG, la réception de l’OL passe donc avant les honneurs londoniens.